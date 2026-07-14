Fostul deputat Sebastian Ghiță susține, într-o postare, pe Facebook, că fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, s-ar afla în spatele lui Ilie Bolojan. Ghiță mai susține că tot Coldea l-ar fi căpat pe Viorel Pașca, patronul azilelor ilegale din Bihor, de controlul judiciar.

„Coldea este în spatele lui Bolojan și este sursa răului din Romania incă din 2014 ! ( unde e Johaus ?) Coldea l-a salvat pe Pașca la Curtea de Apel ca să-l acopere pe Bolojan! Dragnea este sclavetele lui Coldea încă din 2013! (de aceea sare in apărarea lui Bolojan). Mare parte din contractele SAFE au fost intermediate de către Coldea (nemțești și franțuzești)”, a transmis Sebastian Ghiță.

Acesta a mai scris că fostul adjunct al SRI, Florian coldea, „va continua să încerce să domine România și să o vândă „in integrum", așa cum l-a învățat Soroșista lui, Monica Macovei!”

„Singura suferință a lui Coldea (și a acoliților lui din alte Structuri) este că nu-l controlează pe Nicușor Dan! (încă).

P.S. SOROŞ Foundation a preluat 17% din HotNews... unde și Coldea dă bani furați de la STS si ONRC !”, a scris Sebastian Ghiță pe Facebook.

Schimbări pregătite în legislația centrelor sociale după cazul azilelor din Bihor

Scandalul centrelor sociale neautorizate din județul Bihor a readus în atenție modul în care sunt reglementate serviciile de îngrijire pentru persoanele vulnerabile. În acest context, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul pregătește modificări legislative care să permită funcționarea în condiții legale a unor astfel de centre, acolo unde există inițiative din partea organizațiilor neguvernamentale, cultelor sau comunităților locale.

Anunțul a venit în aceeași zi în care Curtea de Apel a decis ca Viorel Pașca și celelalte persoane cercetate în dosarul centrelor sociale din Bihor să fie anchetate în stare de libertate. Bolojan a declarat că situații similare celei din Bihor nu reprezintă cazuri izolate și că Ministerul Muncii a identificat și alte centre care funcționează fără autorizație sau cu autorizații expirate: „Din datele pe care le-a colectat Ministerul Muncii, nu este singura situaţie din ţară. Avem mult mai mulţi oameni care sunt în situaţii asemănătoare sau în zone care nu sunt autorizate sau în zone care au avut autorizaţie, dar nu s-au mai autorizat, în centre de tip medico-social”.

Potrivit acestuia, Executivul a cerut Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății să elaboreze propuneri care să permită adaptarea cadrului legal: „În ultima şedinţă de Guvern am stabilit cu miniştrii Sănătăţii şi Muncii să vină cu o propunere în perioada următoare în aşa fel încât să putem promova o lege, dacă este cazul, sau o hotărâre de guvern care să permită funcţionarea în condiţii de legalitate şi aceste energii bune care sunt în multe comunităţi să poată fi folosite în folosul oamenilor”.

Bolojan a motivat că actualul sistem public de asistență socială are limite și că este nevoie de mecanisme prin care organizațiile care doresc să ofere astfel de servicii să o poată face legal și sub supravegherea autorităților.

„Din punctul meu de vedere, cred că este o lecţie pe care trebuie să ne-o însuşim în aşa fel încât, gândindu-ne în primul rând la oamenii care au ajuns în aceste azile, la oamenii cu mari necazuri care sunt în România, să venim cu o legislaţie care să permită ca, pe lângă sistemul public, care are limitele lui, să creăm mecanisme legale prin care, atunci când într-o comunitate există un cult, există familii, există organizaţii neguvernamentale care vor să aibă grijă de aceşti oameni, să poată să facă acest lucru în mod legal”, a spus Bolojan.