Viorel Pașca, reacție la propunerea premierului Bolojan: Să fie aduși înapoi bolnavii și intră în legalitate

Lucrurile se leagă perfect în cazul azilelor lui Viorel Pașca. După ce luni seara, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că deja se lucrează la modificarea legislației astfel încât ONG-urile să poată dezvolta așezăminte private, Viorel Pașca cere să i se redeschidă azilele din comunele bihorene.

Așa cum am anunțat anterior, în anul 2022 a apărut o directiva europeană, însușită și de Guvernul României, care a stabilit că, până în anul 2030, se va reduce numărul azilelor, centrelor sociale de stat și se vor dezvolta rețele private și ONG-uri/asociații.

Niciun parlamentar sau membru de partid nu a vorbit despre acestă măsură obligatorie de dezinstituționalizare, inclusă și în PNRR, mai ales după ce a izbucnit ancheta de la Dumbrava.

Ilie Bolojan a anunțat, luni seară, că deja ministerele Muncii și Sănătății lucrează la modificarea legislației și că, probabil, va da o Hotărâre de Guvern.

„Din punctul meu de vedere, cred că e o lecţie pe care trebuie să ne-o însuşim în aşa fel încât, gândindu-ne în primul rând la oamenii care au ajuns în aceste azile, la oamenii cu mari necazuri care sunt în România, să venim cu o legislaţie care să permită ca, pe lângă sistemul public, care are limitele lui, să creăm mecanisme legale prin care, atunci când într-o comunitate există un cult, există familii, există organizaţii neguvernamentale care vor să aibă grijă de aceşti oameni, să poată să facă acest lucru în mod legal”, a declarat Ilie Bolojan.

Viorel Pașca, proprietarul azilelor ilegale din Bihor, anchetat de DIICOT, a publicat azi un mesaj pe Facebook, adresat prefectului, miniștrilor și altor oficiali din instituții responsabile cu asistența și protecția socială.

Pașca vrea și solicită ca azilele să fie redeschise și acceptă să intre în legalitate.

„Domnule Prefect, domnule ministru al sănătății, domnule ministru al muncii si protecției sociale, domnilor directori ai AJPIS, ANPIS, DSP, DGASPC, CJ.

Având în vedere cele întâmplate în aceste zile cu bolnavii de la Dumbrava, inclusiv că o parte dintre ei sunt ținuți împotriva voinței lor în anumite locuri deși au domiciliul în Dumbrava, sau Tinca, vă rog să luați măsurile ce se impun pentru ca aceștia să poată reveni acolo unde locuiesc de fapt și de drept și unde doresc să locuiască.

În ce privește autorizația invocată, țin să vă informez că sunt dispus să ne întâlnim pentru a discuta și găsi soluții pentru a " intra în legalitate" ,mai precis să beneficiem de autorizație de funcționare pentru câteva case din Dumbrava și Incești”.

„Având in vedere situația disperată a acestor oameni și a multor altora ca ei, precum și datoria si interesul dumneavoastră pentru a aduce un plus de mai bine in viața lor, astept să mă informați despre data și locul în care ne putem întâlni pentru a discuta modul in care vom soluționa această problemă.

Dacă doriți, puteți veni la Dumbrava pentru a vedea si discuta la fața locului despre condițiile și măsurile ce se impun în acest sens” – este textul mesajului lui Viorel Pașca.

Bunul Samaritean va avea de așteptat până când se va modifica legislația, căci la acest moment autoritățile încă se ghidează după vechile cerințe. De asemenea, ancheta DIICOT va merge mai departe și, cu siguranță, va ajunge dosarul în instanță pentru o decizie finală.