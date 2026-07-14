Ilie Bolojan legalizează azilele lui Viorel Pașca. Centrele statului vor fi înlocuite cu unele create de ONG-uri

Izbucnirea scandalului cu azilele ilegale din Bihor a dat un motiv puternic Guvernului Bolojan ca să grăbească implementarea unei noi legislații în domeniul asistenței sociale, așa cum cere UE. Aseară, premierul interimar a anunțat că miniștri s-au apucat de lucru.

Tot în cursul zilei de luni, 13 iulie, instanța Curții de Apel a decis în cazul Viorel Pașca: tot lotul de la Bihor va fi cercetat în stare de libertate.

Având în vedere intențiile expuse apoi de premierul Bolojan se întrevede posibilitatea - pe care am avansat-o în editorialul de săptămâna trecută – ca Viorel Pașca să fie condamnat la muncă în folosul comunității. Bătrânii și nevoiașii să fie aduși înapoi în cele 18 case construite de Bunul Samaritan sau DGASPC Bihor să-i aducă alte persoane vulnerabile din centrele publice care urmează să fie desființate.

Guvernanții știau de directiva europeană, eleborată încă din 2022, de a reduce numărul azilelor, centrelor sociale de stat și dezvoltarea rețelei private și a ong-urilor. Niciun parlamentar sau membru de partid nu a vorbit despre acestă măsură obligatorie, inclusă și în PNRR.

Ministerul Muncii și cel al Sănătății nu au comunicat niciodată că au creat o strategie de dezvoltarea a sistemului de tip ONG sau centre private, dacă tot se tăiau „paturile” din așezămintele statului. Această dezinstituționalizare trebuie dusă la capăt până în anul 2030. Deci se impunea o altfel de legislație!

Azilele lui Viorel Pașca de la Dumbrava și din alte câteva sate și comune vor fi legalizate, căci Guvernul interimar pregătește modificări legislative care să permită funcționarea legală a unor astfel de centre.

Acesta a fost anunțul pe care Ilie Bolojan l-a făcut luni seară, când a recunoscut că actualul cadru legislativ trebuie adaptat astfel încât organizațiile care pot oferi astfel de servicii să le desfășoare în condiții legale.

Premierul interimar a discutat deja cu miniștrii interimari ai Muncii și Sănătății despre necesitatea schimbării legislației și a rezultat că situații similare nu sunt întâlnite doar în județul Bihor.

„Din datele pe care le-a colectat Ministerul Muncii, nu este singura situaţie din ţară. Avem mult mai mulţi oameni care sunt în situaţii asemănătoare sau în zone care nu sunt autorizate, din cât înţeleg, sau în zone care au avut autorizaţie, dar nu s-au mai autorizat, în centre de tip medico-social”, a spus Bolojan.

„În ultima şedinţă de Guvern am stabilit cu miniştrii Sănătăţii şi Muncii să vină cu o propunere în perioada următoare în aşa fel încât să putem promova o lege, dacă este cazul, sau o hotărâre de guvern care să permită funcţionarea în condiţii de legalitate şi aceste energii bune care sunt în multe comunităţi să poată fi folosite în folosul oamenilor”.

Ilie Bolojan a făcut trimitere și la cazul lui Viorel Pașca și la activitatea lui caritabilă, dar ilegală. În declarația sa, recunoaște că lipsa mecanismelor statului l-au făcut pe Pașca să fie în culpă.

„Din punctul meu de vedere, cred că e o lecţie pe care trebuie să ne-o însuşim în aşa fel încât, gândindu-ne în primul rând la oamenii care au ajuns în aceste azile, la oamenii cu mari necazuri care sunt în România, să venim cu o legislaţie care să permită ca, pe lângă sistemul public, care are limitele lui, să creăm mecanisme legale prin care, atunci când într-o comunitate există un cult, există familii, există organizaţii neguvernamentale care vor să aibă grijă de aceşti oameni, să poată să facă acest lucru în mod legal”, a declarat Ilie Bolojan.

Un HG cu aceste modificări legislative va putea fi folosit de avocat în apărarea lui Viorel Pașca și a familiei inculpate.

„În ultima şedinţă de Guvern am stabilit cu miniştrii Sănătăţii şi Muncii să vină cu o propunere în perioada următoare în aşa fel încât să putem promova o lege, dacă este cazul, sau o hotărâre de guvern care să permită funcţionarea în condiţii de legalitate şi aceste energii bune care sunt în multe comunităţi să poată fi folosite în folosul oamenilor”.