Atac la Ilie Bolojan. Invitat la România TV, Traian Băsescu a formulat critici extrem de dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, dar și a modului în care actuala coaliție de guvernare raportează deciziile politice la legea fundamentală a țării.

Fostul șef al statului este de părere că acțiunile din ultima perioadă ale liderilor politici demonstrează o lipsă totală de respect față de normele democratice, miza principală fiind doar conservarea puterii cu orice preț.

Traian Băsescu s-a arătat nemulțumit de comportamentul partidelor aflate la putere, acuzând PSD și PNL că au transformat arhitectura constituțională a țării într-un experiment greu de înțeles pentru cetățeni. Fostul președinte consideră că s-a ajuns într-un punct critic în care regulile democratice elementare nu mai sunt respectate, iar statul de drept este pus în pericol de interesele electorale imediate.

Conform analizei făcute de fostul lider de la Cotroceni, alianța de la guvernare a creat un amalgam politic menit să zăpăcească electoratul. Acesta a atras atenția asupra faptului că s-a trecut cu ușurință peste momente politice majore, cum ar fi moțiunea de cenzură, doar pentru a menține controlul executiv. Traian Băsescu afirmă că foamea de a fi la putere a devenit atât de mare încât actorii politici nu mai au nicio reținere în a ignora deciziile oficiale sau spiritul Constituției.

În viziunea lui Traian Băsescu, poziția actuală a lui Ilie Bolojan nu este deloc una întâmplătoare. Fostul președinte susține că premierul interimar este interesat în acest moment doar de construirea propriei imagini și de pregătirea terenului pentru o viitoare candidatură la alegerile prezidențiale. Menținerea unei stări de incertitudine la nivelul Guvernului ar face parte, de fapt, dintr-un plan bine calculat.

Fostul șef al statului a explicat că Ilie Bolojan își dorește tocmai această absență a unui guvern deplin stabil, deoarece situația îi permite să transfere întreaga responsabilitate administrativă către Parlament. Această strategie de imagine îl ajută să rămână la Palatul Victoria fără a-și asuma uzura politică directă, un avantaj considerabil în perspectiva cursei pentru funcția supremă în stat.

Întrebat despre cauzele care au adus România în acest blocaj instituțional, Traian Băsescu a folosit termeni extrem de duri la adresa actualei generații de lideri. El a catalogat actualii conducători drept oameni politici incapabili să gestioneze crizele complexe și a oferit exemple de calcule politice greșite care au dus la instabilitatea din prezent.

Fostul președinte a taxat dur și măsurile economice luate sau vehiculate de actualul executiv, contestând calitățile de reformator atribuite de mulți premierului interimar. Traian Băsescu a concluzionat pe un ton tăios, afirmând că Ilie Bolojan nu a implementat reforme reale și că majorarea taxelor nu reprezintă o dovadă de competență economică, ci mai degrabă o soluție facilă la care poate apela oricine în lipsa unor strategii autentice de dezvoltare.