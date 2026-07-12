Calculul sporului de handicap se schimbă. Cine primește mai mulți bani

Noi reguli pentru sporul de handicap. Curtea Constituțională a României a decis că angajații din sistemul public care au handicap grav sau accentuat trebuie să primească integral sporul salarial de 15%, chiar și atunci când veniturile lor depășesc plafonul prevăzut pentru funcția ocupată. Hotărârea, pronunțată în urma unei sesizări formulate de Tribunalul Olt, este definitivă și general obligatorie.

Curtea Constituțională a României a decis că sporul acordat angajaților din sistemul public care au handicap grav sau accentuat nu mai poate fi limitat de plafonul salarial prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017.

Prin hotărârea pronunțată joi, judecătorii constituționali au declarat neconstituțională prevederea care permitea ca acest drept salarial să fie inclus în plafonul maxim al veniturilor pentru funcția ocupată.

Astfel, persoanele care beneficiază de sporul de handicap vor trebui să îl primească integral, chiar dacă, prin acordarea acestuia, este depășit plafonul salarial stabilit de lege.

În motivarea deciziei, Curtea Constituțională arată că actuala reglementare creează o diferență de tratament între persoane aflate în aceeași situație.

Până acum, unii angajați din sistemul public care aveau handicap grav sau accentuat nu mai primeau sporul de 15% deoarece salariul lor atinsese deja plafonul maxim stabilit pentru funcția ocupată, raportat la indemnizația viceprimarilor sau a vicepreședinților consiliilor județene.

„Dreptul la sporul acordat persoanelor cu handicap grav sau accentuat nu poate fi anulat doar pentru că, prin plata acestuia, este depășit plafonul salarial”, se arată în motivarea Curții Constituționale.

Judecătorii au concluzionat că o astfel de interpretare încalcă prevederile Constituției și conduce la discriminarea unor angajați cu dizabilități.

Decizia a fost pronunțată în urma unei excepții de neconstituționalitate ridicate de Tribunalul Olt. Ca urmare a acestei hotărâri, autoritățile vor trebui să modifice modul în care calculează salariile angajaților din sistemul public care beneficiază de sporul pentru handicap grav sau accentuat.

Sporul de 15% va fi calculat și acordat separat de plafonul maxim al veniturilor salariale, eliminând practica prin care acest drept era, în unele situații, anulat.

Potrivit comunicatului transmis de Curtea Constituțională, „includerea sporului de handicap în sintagma «nivelul veniturilor salariale» golește de conținut măsura de protecție socială gândită de legislator, reprezentând o formă de discriminare indirectă”.

După publicarea hotărârii în Monitorul Oficial, toate instituțiile publice locale vor fi obligate să aplice noua interpretare stabilită de Curtea Constituțională. Astfel, persoanele cu handicap grav sau accentuat vor beneficia integral de sporul prevăzut de lege, indiferent dacă salariul lor de bază atinge sau depășește plafonul maxim stabilit pentru funcția ocupată.

CCR a admis excepția de neconstituționalitate și a stabilit că prevederile articolului 11 alineatul (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 sunt neconstituționale în măsura în care plafonul veniturilor salariale include și sporul pentru persoanele cu handicap prevăzut la articolul 22 din aceeași lege.

Prin decizia pronunțată, Curtea Constituțională a explicat că persoanele cu handicap grav sau accentuat ajungeau să fie tratate diferit, deși aveau același drept prevăzut de lege.

În practică, existau situații în care angajații din administrația publică atingeau plafonul maxim al veniturilor salariale, raportat la indemnizația viceprimarului sau a vicepreședintelui consiliului județean. Din acest motiv, sporul de handicap de 15% nu mai era achitat efectiv, întrucât era considerat inclus în plafonul salarial maxim.

Curtea Constituțională a apreciat că această interpretare este discriminatorie, deoarece persoane aflate în aceeași situație – respectiv angajați cu handicap grav sau accentuat care beneficiază de acest drept – erau tratate diferit exclusiv în funcție de nivelul salariului.

Pentru a înțelege mai ușor efectele hotărârii, poate fi folosit un exemplu simplificat, bazat pe valori orientative, care nu reprezintă salariul unei persoane anume. Să presupunem că un angajat din cadrul unei primării are un salariu de bază de 9.000 de lei brut și alte drepturi salariale în valoare de 500 de lei.

În acest caz, sporul pentru handicap grav sau accentuat reprezintă 15% din salariul de bază, adică 1.350 de lei. Fără aplicarea plafonului, venitul total ar ajunge la 10.850 de lei brut. Totuși, legea stabilea că veniturile salariale nu puteau depăși un anumit plafon, echivalent, de exemplu, cu indemnizația viceprimarului, presupusă în acest exemplu la 10.000 de lei brut.

În interpretarea aplicată până acum, angajatul atingea deja plafonul prin salariul de bază și celelalte drepturi salariale, iar sporul pentru handicap era considerat inclus în limita maximă admisă. Astfel, în practică, persoana încasa doar plafonul de 10.000 de lei brut, iar sporul de handicap nu mai era plătit.

Prin decizia pronunțată, Curtea Constituțională a stabilit că sporul pentru handicap nu mai poate fi inclus în plafonul maxim al veniturilor salariale.

În același exemplu, salariul și celelalte drepturi salariale rămân calculate până la plafonul de 10.000 de lei, însă sporul de handicap de 15%, în valoare de 1.350 de lei, se adaugă separat. Astfel, venitul total ajunge la 11.350 de lei brut.

Diferența pentru angajat este de 1.350 de lei brut pe lună, reprezentând valoarea integrală a sporului pentru handicap care, până acum, nu era achitat atunci când plafonul salarial era deja atins.

Prin această hotărâre, Curtea Constituțională a eliminat interpretarea care făcea ca sporul acordat persoanelor cu handicap grav sau accentuat să fie anulat în momentul în care veniturile salariale ajungeau la plafonul maxim prevăzut de lege.