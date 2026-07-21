Noua lege a salarizării ar putea duce la oprirea de noi creșteri de venituri pentru mai mult de 400.000 de angajaţi din sectorul public, potrivit calculelor Profit.ro. Estimările actuale de la nivelul Executivului arată că între 33% şi 35% dintre angajaţii statului ar putea avea noile creșteri înghețate.

Este vorba despre angajaţi care au în prezent venituri mai mari decât nivelurile prevăzute în grilele noii legi. În cazul acestora, salariile ar urma să rămână îngheţate pentru perioade care pot dura chiar mai mulţi ani, până când nivelurile stabilite prin grilele de salarizare îi vor ajunge din urmă.

Potrivit celor mai recente date disponibile, sectorul public are 1,272 milioane de posturi ocupate. Pe baza estimării de 33-35%, noua reglementare ar putea afecta între 420.000 şi 445.000 de posturi.

Aproximativ două treimi dintre angajaţii statului lucrează în educaţie, sănătate, ordine publică şi apărare. În total, peste 800.000 dintre cele 1,272 milioane de posturi ocupate se regăsesc în aceste domenii. Iar potrivit estimărilor, salariile în sistemul bugetar sunt mult peste cele din sistemul privat, pentru același tip de posturi.

Datele disponibile indică 812.347 posturi ocupate în principalele sectoare ale statului:

366.833 posturi în Educaţie – dintre acestea, 293.705 sunt în învăţământul superior de stat, 68.142 în învăţământul preuniversitar şi 4.986 în structuri locale;

– dintre acestea, 293.705 sunt în învăţământul superior de stat, 68.142 în învăţământul preuniversitar şi 4.986 în structuri locale; 245.020 posturi în Sănătate – 147.225 în unităţi sanitare subordonate autorităţilor locale, 79.622 în unităţi sanitare subordonate administraţiei centrale şi 18.173 în Ministerul Sănătăţii;

– 147.225 în unităţi sanitare subordonate autorităţilor locale, 79.622 în unităţi sanitare subordonate administraţiei centrale şi 18.173 în Ministerul Sănătăţii; 124.468 de posturi în Poliţie şi Jandarmerie , în cadrul MAI;

, în cadrul MAI; 76.026 de posturi în Armată, în cadrul MApN.

Noua lege a salarizării reprezintă una dintre etapele importante asumate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Elaborarea proiectului s-a întins pe mai mulţi ani, însă adoptarea sa a fost amânată în repetate rânduri, în principal din cauza îngrijorărilor privind impactul asupra bugetului de stat.

Temerile privind costurile au fost amplificate şi de presiunea financiară generată de majorarea pensiilor, într-un context în care autorităţile încearcă să limiteze creşterea cheltuielilor publice.

Potrivit strategiei fiscal-bugetare a Ministerului Finanţelor, cheltuielile cu salariile sunt estimate la 168,3 miliarde lei în acest an, echivalentul a 8,2% din PIB.

Noua reformă a salarizării ar urma să stabilească reguli comune pentru remunerarea angajaţilor din sectorul public şi să reducă diferenţele dintre veniturile efectiv plătite şi nivelurile prevăzute în grilele oficiale.