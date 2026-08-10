Senatorul Robert Ghiță, fost membru POT, este acuzat de soția sa că ar fi agresat-o și că ar fi dat-o afară din locuință. Femeia susține că ultimul episod de violență ar fi avut loc în noaptea de 31 iulie spre 1 august, iar poliția a emis un ordin de protecție provizoriu. Parlamentarul respinge acuzațiile.

Soția senatorului susține că relația dintre cei doi s-ar fi deteriorat după ce Robert Ghiță a devenit parlamentar și afirmă că acesta ar fi început să consume alcool mai des și să manifeste un comportament violent.

Femeia a relatat că schimbarea de comportament ar fi început după intrarea lui Robert Ghiță în Parlament și susține că episoadele de amenințare și violență s-ar fi repetat.

„După ce a devenit senator, atitudinea lui față de mine s-a schimbat la 180 de grade. Noul rol i s-a urcat la cap și a început să bea tot mai des. Cred că și anturajul lui a devenit o problemă. A început să vină acasă băut tot mai des și să mă amenințe, apoi a devenit tot mai violent. Ultima dată m-a bătut în noaptea de 31 iulie spre 1 august. Nu vreau să cer divorțul de el. M-a contactat de mai multe ori să mă șantajeze pentru a accepta să divorțăm la notar, pentru că altfel se duce la poliție să spună că am părăsit domiciliul, în locul alungării din locuință. În trecut nu am mai raportat episoadele de violență, având în vedere situația mea mai delicată. Nu am unde să locuiesc, abia m-am angajat și nu am cum să îmi asigur traiul zilnic, pentru că mai am și doi copii minori care trebuie îngrijiți. În ultimul apel, în cadrul căruia părea beat, m-a amenințat că se duce la poliție să reclame că am părăsit locuința”, a precizat victima, pentru „Adevărul”.

Femeia afirmă că nu a reclamat anterior presupusele episoade de violență și spune că se află într-o situație financiară dificilă, având și doi copii minori în îngrijire. Poliția a emis un ordin de protecție provizoriu în acest caz.

Senatorul a negat acuzațiile formulate de soția sa și a transmis că situația urmează să fie clarificată de poliție.

„Cele spuse sunt niște minciuni, iar poliția va decide”

Un ordin de protecție poate presupune mai multe obligații sau interdicții stabilite pentru persoana împotriva căreia este emis. Printre acestea se poate afla evacuarea temporară a presupusului agresor din locuința comună, precum și reintegrarea sau menținerea victimei și a copiilor în locuință.

Poate fi impusă și păstrarea unei distanțe minime față de victimă, membrii familiei acesteia, locuință, locul de muncă sau unitatea de învățământ.

Ordinul poate interzice orice formă de contact cu victima, inclusiv prin telefon, e-mail sau corespondență. Totodată, poate fi dispusă predarea armelor deținute către autorități și, în anumite situații, purtarea unui sistem electronic de supraveghere.