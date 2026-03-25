Justitie

Ordinul de protecție, transmis rapid către Poliție. Ce prevede noua lege, promulgată de Nicușor Dan

Comentează știrea
Ordinul de protecție, transmis rapid către Poliție. Ce prevede noua lege, promulgată de Nicușor Dan
Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a promulgat, miercuri, o lege care modifică procedurile privind emiterea și aplicarea ordinelor de protecție în cazurile de violență domestică.

Actul normativ prevede că hotărârea privind ordinul de protecție trebuie comunicată structurilor Poliția Română în a căror rază teritorială se află locuința victimei sau a agresorului în cel mult cinci ore de la pronunțare.

De asemenea, o copie a documentului va fi transmisă către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, precum și către autoritățile locale competente în protecția victimelor infracțiunilor.

Victimele trebuie informate înainte de expirarea ordinului de protecție

Potrivit Legii pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, autoritățile administrației publice locale au obligația de a contacta victima cu cel puțin 14 zile înainte de expirarea ordinului de protecție.

ANAF a descoperit indicii de fraudă fiscală în firmele din jurul Realitatea Plus. Sunt investigate tranzacții de zeci de milioane
Ghid de siguranță pentru românii care vor merge la Istanbul pentru partida cu Turcia. Ce zone ar trebui să evite, mai ales noaptea

Scopul este informarea acesteia cu privire la dreptul de a solicita prelungirea măsurii, dacă motivele care au stat la baza emiterii ordinului se mențin sau au apărut situații noi.

Unde se depune cererea pentru ordinul de protecție

Violență

Susa foto: iStock

Cererea pentruemiterea unui ordin de protecție este de competența judecătoriei:

-de la domiciliul sau reședința victimei -sau de la locul unde au avut loc actele de violență

La expirarea măsurilor, victima sau reprezentantul legal poate solicita un nou ordin, dacă există indicii că viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea ar putea fi puse în pericol.

În anumite situații, cererea poate fi depusă și de procuror sau de autoritățile locale competente în domeniul protecției victimelor.

Amenzi de până la 10.000 de lei pentru încălcarea ordinului

Legea stabilește că nerespectarea măsurilor impuse prin ordinul de protecție constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei.

Instanța poate dispune, în același timp, măsuri suplimentare pentru agresor, inclusiv:

-obligarea la consiliere psihologică sau psihoterapie -recomandarea internării voluntare sau solicitarea internării nevoluntare

În cazul în care agresorul este consumator de alcool sau substanțe psihoactive, instanța poate decide, cu acordul acestuia, includerea într-un program de tratament, dezintoxicare sau asistență de specialitate.

Pe durata ordinului de protecție, participarea la ședințe de consiliere este obligatorie, frecvența fiind stabilită de instanță, dar nu mai rar de o dată pe lună.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Schimbări fără precedent în istoria omenirii. Lupta cu Inteligența Artificială, tot mai dură
Schimbări fără precedent în istoria omenirii
Schimbări fără precedent în istoria omenirii
Marea problemă a lui Donald Trump

Proiecte speciale