Consiliul Concurenței a anunțat, pe 7 iunie 2026, sancționarea a 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde de lei pentru coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR. Amenda aplicată Băncii Comerciale Române (BCR) se ridică la 577,36 milioane de lei.

Reprezentanții BCR au transmis, într-un comunicat, că banca nu a primit, la momentul reacției publice, decizia finală motivată a autorității. „BCR respinge, în mod ferm, concluziile comunicate și le consideră neîntemeiate, atât în fapt, cât și în drept", se arată în documentul transmis de bancă.

Reprezentanții băncii amintesc, în același comunicat, că Consiliul Concurenței a mai analizat în trecut procedura de stabilire a indicilor ROBID/ROBOR. „În urma investigației închise în anul 2013, autoritatea a constatat inexistența vreunei încălcări a normelor de concurență. Această schimbare de abordare ridică probleme de predictibilitate și consecvență a practicii administrative proprii", se precizează în comunicatul BCR.

Potrivit comunicatului, reprezentanții BCR susțin că „mecanismul ROBOR a fost și rămâne un mecanism cunoscut, accesibil și transparent, desfășurat într-un cadru sectorial specific, supravegheat de Banca Națională a României". „Orice susținere privind existența unui pretins schimb de informații confidențiale și strategice trebuie analizat strict prin raportare la cadrul concret al procedurii de fixing, la informațiile efectiv disponibile în piață și la obligațiile reale aplicabile participanților", mai arată documentul.

Reprezentanții băncii susțin că „referirile generale la practici sancționate în alte jurisdicții nu pot substitui analiza concretă a cadrului normativ, factual și instituțional aplicabil procedurii ROBOR din România". „Orice comparație cu alte cazuri internaționale trebuie să fie relevantă, riguroasă și aplicabilă circumstanțelor concrete ale pieței locale și ale mecanismului ROBOR", se arată în comunicat.

Potrivit comunicatului, reprezentanții băncii anunță că BCR „va contesta, în condițiile legii, decizia Consiliului Concurenței odată ce va fi comunicată și va utiliza toate mijloacele procedurale și legale disponibile pentru apărarea poziției și reputației sale, atât la nivel intern, cât și internațional". „Banca rămâne convinsă că deține argumente juridice și factuale solide pentru obținerea unei soluții favorabile în instanță", se mai precizează în document.

Potrivit Consiliului Concurenței, băncile sancționate au la dispoziție 60 de zile de la primirea motivării deciziei pentru a prezenta planuri de măsuri prin care vor elimina practicile anticoncurențiale. Decizia poate fi atacată la Curtea de Apel în 30 de zile de la comunicarea motivării. Mai multe bănci sancționate au anunțat că vor recurge la căile legale disponibile pentru a contesta decizia.