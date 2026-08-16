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Meseria care te poate îmbogăți, dar pe care puțini părinți și-ar dori-o pentru copiii lor. Ce riscuri implică

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Meseria care te poate îmbogăți, dar pe care puțini părinți și-ar dori-o pentru copiii lor. Ce riscuri implicăTehnician. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Unele dintre cele mai bine plătite meserii nu presupun birouri moderne, diplome prestigioase sau funcții de conducere. Există ocupații care oferă venituri de zeci de mii de euro pe an tocmai pentru că implică riscuri, condiții dificile de muncă, program solicitant și perioade lungi departe de familie, potrivit businessonline.it.

Aceste meserii dificile pot aduce venituri de până la 90.000 de euro

Meseriile din domenii precum industria grea, energia, transporturile sau protecția mediului sunt esențiale, însă nu se numără printre profesiile pe care părinții le recomandă de obicei copiilor. În schimb, specializarea și disponibilitatea de a lucra în condiții dificile pot aduce venituri care ajung la 90.000 de euro anual sau chiar mai mult.

Lista „meseriilor de evitat” cuprinde ocupații care, deși sunt adesea puțin apreciate din punct de vedere al prestigiului, pot garanta câștiguri neașteptate pentru cei dispuși să accepte condiții de muncă ieșite din comun.

Printre acestea se numără:

  • coșar industrial;
  • tehnician pe platforme petroliere;
  • sudor subacvatic;
  • tehnician de întreținere industrială;
  • specialist în dezinfestare și decontaminare;
  • șofer specializat în vehicule grele;
  • tehnician frigorist industrial;
  • tehnician pentru parcuri eoliene.

Tehnicienii de pe platformele petroliere primesc sporuri pentru condiții speciale

Coșarii industriali pot lucra la înălțime, în apropierea unor instalații cu temperaturi ridicate și în condiții care presupun riscuri suplimentare. Experiența și specializarea pot crește considerabil veniturile, care pot ajunge la 60.000-90.000 de euro pe an.

fonduri europene

fonduri europene. Sursa foto: Freepik

Tehnicienii care lucrează pe platforme petroliere au adesea ture de câte 12 ore și petrec perioade îndelungate departe de țărm. Programul solicitant, izolarea și condițiile de muncă sunt compensate prin salarii, indemnizații și sporuri.

Un tehnician cu experiență poate ajunge la venituri de aproximativ 90.000 de euro anual.

Sudorii subacvatici lucrează în condiții extreme

Sudura subacvatică este una dintre ocupațiile care presupun un nivel ridicat de pregătire și riscuri importante. Specialiștii trebuie să lucreze în condiții dificile, unde vizibilitatea, presiunea și mediul de lucru complică intervențiile.

Un sudor subacvatic experimentat poate câștiga între 70.000 și peste 100.000 de euro pe an.

Tehnicienii industriali sunt căutați pentru intervenții specializate

Tehnicienii de întreținere industrială și cei specializați în sisteme frigorifice pot obține venituri de 60.000-80.000 de euro anual. În cazul marilor companii, salariile pot depăși 90.000 de euro atunci când sunt incluse orele suplimentare, deplasările și intervențiile de urgență.

Specialiștii în decontaminare lucrează cu substanțe periculoase

Specialiștii în dezinfestare și decontaminare se pot ocupa de situații care implică materiale periculoase, inclusiv azbest. Munca necesită echipamente speciale, instruire și respectarea strictă a procedurilor de siguranță.

Veniturile pot ajunge la 70.000-90.000 de euro pe an, iar responsabilii de echipă sau cei implicați în proiecte complexe pot depăși pragul de 100.000 de euro.

Șoferii pentru transporturi speciale pot câștiga sume importante

Șoferii care transportă încărcături agabaritice sau efectuează transporturi speciale trebuie să aibă experiență și calificări suplimentare. Programul poate fi dificil, iar deplasările pe distanțe lungi presupun perioade importante petrecute departe de casă.

Veniturile pot depăși 60.000 de euro pe an și pot ajunge în apropierea pragului de 90.000 de euro atunci când se adaugă specializările și indemnizațiile.

Tehnicienii care întrețin parcurile eoliene offshore lucrează în larg, unde vremea poate schimba rapid condițiile de muncă. Intervențiile la înălțime, deplasările pe mare și perioadele petrecute departe de uscat fac ca această meserie să fie una dintre cele mai solicitante din sectorul energetic.

Specialiștii cu experiență pot depăși 90.000 de euro anual.

De ce fug tinerii de aceste meserii. Salariile mari compensează condițiile de muncă dificile

Veniturile ridicate din aceste profesii sunt strâns legate de nivelul de risc, specializare, responsabilitate și disponibilitatea angajaților de a lucra în condiții pe care mulți oameni le evită.

Pentru cei care acceptă aceste sacrificii și dobândesc calificările necesare, meseriile mai puțin populare pot deveni o alternativă la carierele tradiționale considerate bine plătite.

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