Meseriile care te țin în formă, mai eficiente ca exercițiile fizice

Activitatea constantă, efortul susținut și mișcările variate ale acestor profesii contribuie la un consum caloric ridicat, la dezvoltarea musculaturii și la menținerea unei bune condiții fizice. Cu alte cuvinte, pentru mulți oameni, serviciul devine un antrenament complet, fără abonamente la sală și fără echipamente speciale, se arată în studiul realizat de OnePoll.com.

Este știut faptul că nu toate joburile te țin lipit de un birou. Unele meserii te obligă să fii mereu în mișcare, iar efectele asupra corpului pot fi neașteptat de bune. De la constructori și agricultori până la curieri sau ospătari, munca fizică de zi cu zi se dovedește adesea mai eficientă decât orele petrecute la sală.

Un nou studiu dedicat sănătății și mișcării la locul de muncă scoate la iveală o concluzie interesantă: anumite profesii pot fi comparate cu orele de fitness. Potrivit cercetării, care a evaluat 1.000 de tipuri de meserii, angajații dintr-un anumit domeniu se disting prin faptul că fac mai mulți pași zilnic și practică mai des exerciții fizice comparativ cu restul lucrătorilor.

Analiza a luat în considerare factori precum frecvența ridicării de obiecte grele, numărul de pași efectuați pe parcursul zilei, calitatea alimentației și activitatea fizică desfășurată în afara orelor de program.

Pe baza punctajului obținut în evaluarea stilului de viață, peisagiștii s-au clasat pe primul loc, acumulând 34 de puncte. Aceștia se disting printr-un nivel ridicat de activitate fizică, parcurgând în medie 12.274 de pași zilnic, mai mult decât oricare altă categorie profesională și dedicând aproximativ 114 minute pe săptămână exercițiilor în afara programului de muncă.

Pe poziția a doua se află instalatorii, care nu doar că au obținut un scor ridicat, dar s-au dovedit și cei mai încrezători în propria formă fizică dintre toți meseriașii analizați.

Pe locurile fruntașe s-au mai situat dulgherii, care, deși nu au dominat nicio categorie, au demonstrat că au o activitate fizică impresionantă: în medie, au parcurs 10.995 de pași și au ridicat zilnic 16 obiecte grele. La polul opus, zugravii și decoratorii au fost evaluați drept cei mai puțin rezistenți, acumulând doar 13 puncte în clasament.

„Menținerea unui stil de viață sănătos este o prioritate pentru toată lumea, însă devine cu atât mai importantă atunci când munca presupune efort fizic intens. Atenția acordată alimentației și obiceiurilor de la locul de muncă te ajută să-ți păstrezi energia și să oferi mereu performanță maximă”, au explicat specialiștii de la OnePoll.

Studiul scoate la iveală faptul că zidarii se numără printre cei mai solicitați fizic, ridicând în medie 26 de obiecte grele pe zi. Cu toate acestea, profesia lor ocupă doar locul cinci în clasamentul general al celor mai active meserii, deoarece participanții au raportat o medie de 9.700 de pași zilnici și aproximativ 93 de minute de exerciții în afara programului de lucru.

Potrivit cercetării, 88% dintre respondenți consideră meseria lor este „extrem de solicitantă fizic”, iar 77% afirmă că apreciază componenta practică a muncii lor. Cu toate acestea, efortul constant are și un cost: 71% au suferit accidentări la locul de muncă, cel mai des fiind afectate spatele, brațele și genunchii.

În medie, un meseriaș parcurge aproximativ 225 de kilometri pe săptămână la volan pentru nevoile de serviciu și petrece circa patru ore în dubă. Greg Taylor, reprezentant Citroën UK, subliniază că „timpul petrecut în dubă poate fi transformat într-o oportunitate de a rămâne în formă, cu condiția de a gestiona corect efortul fizic. Este important să nu se depășească limitele, pentru a evita accidentările provocate de ridicarea unor greutăți excesive.”

Clasamentul complet al celor mai solicitante meserii este condus de peisagiști, care obțin 34 de puncte. Pe locul al doilea se situează instalatorul, cu 32 de puncte, o meserie importantă în orice domeniu al construcțiilor.

Urmează dulgherul, cu 25 de puncte, tencuitorul (20 de puncte) și zidarul (19 puncte) împart mijlocul clasamentului. De asemenea, constructorul general (19 puncte), expert în coordonarea proiectelor complexe. Lista este completată de electrician (18 puncte) și de pictorul-decorator (13 puncte), potrivit sondajului publicat de Express.