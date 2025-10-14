Constructorii auto, acuzați de Marea Britanie că au fraudat testele de emisii Diesel

Producătorii auto sunt acuzați de manipularea testelor de emisii diesel, într-un proces istoric de la Înalta Curte din Londra. Reclamanții susțin că Mercedes-Benz, Ford, Nissan, Renault, Peugeot și Citroën ar fi folosit dispozitive ilegale pentru a reduce artificial nivelul poluării în timpul testelor, în timp ce emisiile reale depășeau de până la 12 ori limitele legale, potrivit Reuters.

Potrivit avocaților reclamanților, vehiculele diesel fabricate între 2012 și 2017 erau echipate cu așa-numitele „defeat devices”, care detectau momentul testelor oficiale și ajustau automat emisiile de oxizi de azot (NOx) pentru a se încadra în standardele legale. În condiții reale de circulație, nivelurile de poluare ar fi fost semnificativ mai ridicate, afectând calitatea aerului și sănătatea publică.

Declarațiile au fost făcute luni, la începutul procesului de la Londra. Avocatul reclamanților, Tom de la Mare, a afirmat că producătorii au făcut „o alegere conștientă” de a favoriza confortul clienților în detrimentul protecției mediului, sugerând un tipar similar cu scandalul Volkswagen din 2015.

Cazul, care implică peste 1,6 milioane de proprietari de vehicule, ar putea avea consecințe majore pentru industria auto europeană. Valoarea totală a pretențiilor este estimată la aproximativ 6 miliarde de lire sterline (echivalentul a 8 miliarde de dolari).

Procesul examinează un eșantion de 20 de vehicule diesel fabricate de cele șase companii menționate și va stabili dacă acestea conțineau dispozitive interzise.

În cazul unui verdict favorabil reclamanților, decizia va fi aplicabilă și pentru alte aproximativ 800.000 de cereri similare, inclusiv împotriva unor mărci precum BMW și Vauxhall/Opel. Avocații producătorilor susțin că reclamanții „sunt orbiți de umbra lungă” a scandalului Volkswagen și că reglementările privind emisiile implică compromisuri tehnice inevitabile.

Procesul ar putea intra în istorie ca una dintre cele mai ample acţiuni colective din Marea Britanie, având puterea de a redefini responsabilitatea constructorilor auto faţă de normele de protecţie a mediului în Europa.