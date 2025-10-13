Ilie Bolojan, la evenimentul Mercedes: Aceste investiţii înseamnă acces la pieţe mari

Premierul Ilie Bolojan a participat luni la evenimentul de lansare a noii linii de asamblare a unităţilor de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric, la compania Star Assembly din Sebeş. Premierul a declarat că investiţiile străine reprezintă cheia integrării economiei româneşti în lanţul valoric european, contribuind la formarea unei economii solide.

În discursul său, Ilie Bolojan a mulţumit conducerii grupului Mercedes pentru încrederea acordată României şi pentru decizia de a realiza o nouă investiţie la Sebeş. Premierul a afirmat că astfel de proiecte aduc nu doar capital, ci şi transfer de tehnologie, acces la pieţe mari şi locuri de muncă bine plătite.

„Aceste investiţii înseamnă transfer de tehnologie, înseamnă acces la pieţe mari, înseamnă locuri de muncă şi înseamnă integrarea industriei româneşti în lanţul valoric european, ceea ce pune bazele unei economii sănătoase, o economie care va genera dezvoltare pentru viitor”, a declarat Ilie Bolojan.

El a subliniat că investiţia de la Sebeş confirmă poziţia Germaniei ca principal partener economic al României şi dovedeşte capacitatea ţării noastre de a atrage proiecte de anvergură.

Ilie Bolojan a evidenţiat contribuţia angajaţilor de la Sebeş şi Blaj, peste 2.500 de persoane, pe care i-a numit „oamenii care duc România în spate”. El a arătat că munca acestora susţine economia reală şi bugetul statului prin impozitele plătite zi de zi.

Premierul a remarcat şi implicarea companiei în formarea profesională a tinerilor prin programele de învăţământ dual. El a felicitat autorităţile locale din judeţul Alba pentru „atitudinea probusiness” care a făcut posibilă atragerea unor investiţii importante în regiune.

Bolojan a apreciat nivelul tehnologic ridicat al uzinei Mercedes-Benz din Sebeş, menţionând, din perspectiva sa de inginer mecanic, complexitatea proceselor de fabricaţie. „Ca inginer, văzând o asemenea bijuterie tehnologică, îmi dau seama ce înseamnă seriozitatea şi profesionalismul din mediul privat”, a spus Ilie Bolojan.

Acesta a afirmat că România nu poate avea o economie sănătoasă fără un echilibru între investiţiile autohtone şi cele străine. Premierul a menţionat sprijinul oferit de stat prin ajutoare de investiţii şi politici economice coerente, precizând că rezultatele de la Sebeş demonstrează eficienţa acestei direcţii.

Noua linie de asamblare Mercedes-Benz de la Sebeş, destinată modelului GLC full-electric, marchează un pas important pentru industria auto din România şi confirmă rolul tot mai activ al ţării în producţia europeană de tehnologie avansată.