Premierul desemnat Adrian Veștea afirmă că viitorul său cabinet va continua programul de guvernare aplicat în prezent și susține că nu intenționează să schimbe direcția reformelor aflate deja în desfășurare. Acesta a explicat că documentul pe baza căruia funcționează actualul Executiv a fost acceptat de toate formațiunile implicate și consideră că modificarea lui în plin an fiscal ar crea dificultăți.

„Voi avea acelaşi program de guvernare cu Ilie Bolojan. Ţinând cont că acel program a fost agreat de toată lumea, este un program care deja începe să dea roade, cred că acelaşi program trebuie păstrat şi cred că n-ar trebui să intervenim la jumătatea unui an fiscal sau la jumătatea unor reforme şi să-l schimbăm”, a declarat, duminică seară, Adrian Veştea, la Euronews.

Întrebat despre relația cu partidele care ar urma să susțină viitorul guvern, Adrian Veștea a declarat că nu va fi influențat de interese politice și că va continua să acționeze conform principiilor sale.

Premierul desemnat s-a arătat optimist în privința votului din Parlament și afirmă că există deja o majoritate care poate susține noul cabinet.

„Una dintre condiţiile pe care le-am pus a fost aceea ca, după ce voi ajunge prim-ministrul României, fiindcă din ceea ce înţeleg numărul de parlamentari asigură astăzi posibilitatea de a trece acest guvern... Sunt calcule făcute şi am asigurării că vom avea peste 240 de voturi”, a afirmat Veştea.

Referindu-se la speculațiile privind eventuale tensiuni interne în Partidul Național Liberal, Adrian Veștea a evitat să ofere detalii despre numărul parlamentarilor care și-au exprimat sprijinul pentru candidatura sa.

”Şi aşa sunt destule speculaţii în care foarte mulţi cred că Partidul Naţional Liberal se va rupe. Eu cred că vom ajunge la o maturitate şi vom înţelege cu toţii că a avea responsabilitatea de avea un prim-ministru liberal, un prim-ministru care are 30 de ani în acest partid, care a ocupat în decursul timpului diverse funcţii, a făcut parte din Guvernul României, care cunoaşte ce înseamnă jaloanele din PNRR şi deficitul bugetar, vă asigur că toate aceste lucruri ar trebui să primeze. Şi cred că mâine, în cadrul şedinţei pe care o vom avea, important este să rămânem o echipă unită”, a afirmat Veştea.

Acesta a atras atenția asupra perioadei de interimat care a urmat după căderea Guvernului și a susținut că România are nevoie de un executiv cu atribuții depline pentru a putea lua deciziile necesare.

„Gândiţi-vă ce înseamnă o persoană care astăzi nu are un mandat care să fie votat şi este demis. Gândiţi-vă ce autoritate are în faţa funcţionarilor. Deci cred că ar trebui să facem o evaluare, în primul şi în primul rând, pe aritmetica din Parlament. Oricât am vrea şi oricât ne-am dori fiecare dintre noi astăzi, fără a avea o majoritate solidă şi cred că asta aţi văzut şi dumneavoastră, că de fapt Guvernul Tomac, argumentul care l-au avut fiecare dintre liderii politici, fie că vorbim de liderii Partidului Naţional Liberal, fie că vorbim de liderii UDMR sau liderii USR, toţi şi-au dorit un guvern politic. Ei bine, de data aceasta trebuie să construim un guvern politic, iar ceea ce cred că este important ca în următoarea perioadă, degeaba stăm cu ochii pe alegeri, ţara trebuie guvernată, iar ţara astăzi are o serie de probleme care trebuie rezolvate în cel mai scurt timp”, a spus premierul desemnat.

Adrian Veștea a respins informațiile potrivit cărora ar fi purtat negocieri cu liderii PSD pentru funcția de premier și a afirmat că desemnarea sa este o decizie recentă.

”În cadrul Partidului Naţional Liberal, ţinând cont de faptul că la ultimele alegeri în cadrul Congresului am obţinut 70% din numărul de voturi care erau la Congres, cred că mulţi au o apreciere faţă de Adrian Veştea şi de parcursul politic pe care l-a avut Adrian Veştea, fie că a fost în administraţia publică, locală, judeţeană sau la nivelul ministerului. Şi atunci posibil să se facă astfel de speculaţii”, a declarat Veştea.

El a afirmat că propunerea pentru funcția de prim-ministru a venit în urmă cu câteva zile.

„Evident, am avut un timp de gândire. Au dorit să vadă dacă acest guvern de tehnocraţi, tehnic să-l numim aşa, are posibilitatea să treacă.. Am primit această propunere în urmă cu patru zile venită dinspre Cotroceni”, a dezvăluit Adrian Veştea.

Premierul desemnat a explicat că discuția finală a avut loc după revenirea sa în țară și că una dintre principalele teme abordate a fost necesitatea accelerării reformelor și îndeplinirea obligațiilor asumate de România.