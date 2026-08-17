Victor Ponta a anunțat că pregătește înființarea unui nou partid politic, despre care spune că nu va fi o formațiune suveranistă, ci una care să „țină cu România”. Fostul premier a precizat că noul partid va fi construit de la zero și nu va fi o continuare a Pro-România. În proiect ar urma să fie implicați și cei 18 parlamentari din grupul „Uniți pentru România”.

Ponta a explicat că noua formațiune nu va prelua structura și numele fostului său partid, Pro-România, ci va fi construită ca un proiect politic distinct.

„Nu am zis că fac un partid suveranist, am zis că vreau să fac un partid care să țină cu România. Nu va mai fi Partidul Pro-România, ci va fi un alt partid înființat de la zero”, a declarat Victor Ponta.

Fostul premier a spus că, în acest moment, discută despre noul proiect cu colegii săi din grupul parlamentar „Uniți pentru România”. Potrivit acestuia, grupul are 18 membri, dar proiectul ar putea atrage și parlamentari care nu fac parte din această structură.

„În acest moment, în Parlament, am niște colegi la «Uniți pentru România». Toți ne sfătuim, votăm… Sunt 18 colegi, dar mai sunt și alții care nu sunt în grupul parlamentar”, a spus Ponta.

Politicianul a indicat și direcția pe care spune că ar urma să o aibă noua formațiune, folosind un discurs critic la adresa actualei puteri.

„Obiectivul este foarte clar: Hai să eliberăm România de virusul USR-ist – Bolojenist”, a declarat Ponta.

Fostul premier a susținut că actuala delimitare politică nu mai poate fi făcută, în opinia sa, în funcție de etichetele tradiționale de liberal sau socialist.

„Eu cred că în acest moment nu mai există… Cine e liberal? Este Bolojan liberal sau Grindeanu e socialist? Nu, aici e simplu. Ești cu USR-ul, adică cu străinii care jefuiesc România sau ești cu România. E foarte simplă linia de demarcație”, a afirmat Victor Ponta.

Ponta a explicat și de ce consideră că trebuie să rămână implicat în politică, invocând voturile primite la alegerile prezidențiale.

Fostul premier a spus că ar putea alege să se retragă din viața politică și să nu se mai implice în problemele țării, însă consideră că are o responsabilitate față de cei care l-au votat.

„Și da, sigur că nu pot să zic că nu mă interesează. M-au votat 1.400.000 de oameni, s-au dus anul trecut pe vremea asta și au pus ștampila pe mine. Sigur că pot să stau la golf sau să mă plimb și să tac din gură. Dar îmi este rușine față de oamenii ăia care m-au votat”, a mai spus Ponta.