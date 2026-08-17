Poziția USR privind aplicarea retroactivă a unor prevederi legale în cazul lui Dominic Fritz este comparată cu votul dat de parlamentarii partidului în noiembrie 2023, când Camera Deputaților a adoptat „Legea fugarilor”. La acel moment, deputații USR au votat pentru actul normativ, care includea și o dispoziție aplicabilă unor hotărâri definitive pronunțate înainte de intrarea sa în vigoare.

În prezent, reprezentanții USR susțin că aplicarea retroactivă a unei sancțiuni în cazul lui Dominic Fritz ar fi neconstituțională.

În noiembrie 2023, Parlamentul a adoptat „Legea fugarilor”, prin care era introdusă o nouă faptă penală, asimilată evadării, pentru persoanele condamnate care nu se prezentau la poliție în termen de șapte zile pentru executarea pedepsei.

Actul normativ conținea și o prevedere care se aplica unor hotărâri definitive pronunțate anterior intrării legii în vigoare.

După ce proiectul a trecut tacit de Senat, Camera Deputaților l-a adoptat cu 230 de voturi pentru, trei împotrivă și o abținere.

Toți parlamentarii USR au votat atunci în favoarea legii.

În prezent, în contextul unei modificări legislative care l-ar putea afecta pe Dominic Fritz, liderii USR susțin că o nouă sancțiune nu poate fi aplicată retroactiv și invocă principiul constituțional al neretroactivității.

Diferența dintre cele două poziții ridică problema modului în care același principiu este interpretat în situații politice diferite.

Întrebarea este dacă o prevedere cu efecte asupra unor situații anterioare trebuie analizată după aceleași criterii indiferent de persoana vizată.

Principiul neretroactivității presupune că o lege nu ar trebui să producă efecte pentru situații juridice încheiate înainte de intrarea sa în vigoare, cu excepțiile prevăzute de Constituție.

În acest context, votul parlamentarilor USR din 2023 este pus în contrast cu poziția exprimată acum de partid în cazul lui Dominic Fritz.

Diferența dintre cele două momente alimentează disputa politică privind consecvența cu care sunt invocate principiile constituționale atunci când efectele unei legi vizează persoane sau situații diferite.