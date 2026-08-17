Politica

USR și problema retroactivității. Ce a votat partidul în 2023 și ce spune acum în cazul Fritz

Comentează știrea
USR și problema retroactivității. Ce a votat partidul în 2023 și ce spune acum în cazul FritzUSR. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Poziția USR privind aplicarea retroactivă a unor prevederi legale în cazul lui Dominic Fritz este comparată cu votul dat de parlamentarii partidului în noiembrie 2023, când Camera Deputaților a adoptat „Legea fugarilor”. La acel moment, deputații USR au votat pentru actul normativ, care includea și o dispoziție aplicabilă unor hotărâri definitive pronunțate înainte de intrarea sa în vigoare.

În prezent, reprezentanții USR susțin că aplicarea retroactivă a unei sancțiuni în cazul lui Dominic Fritz ar fi neconstituțională.

Cum a votat USR „Legea fugarilor” în 2023

În noiembrie 2023, Parlamentul a adoptat „Legea fugarilor”, prin care era introdusă o nouă faptă penală, asimilată evadării, pentru persoanele condamnate care nu se prezentau la poliție în termen de șapte zile pentru executarea pedepsei.

Actul normativ conținea și o prevedere care se aplica unor hotărâri definitive pronunțate anterior intrării legii în vigoare.

După ce proiectul a trecut tacit de Senat, Camera Deputaților l-a adoptat cu 230 de voturi pentru, trei împotrivă și o abținere.

Toți parlamentarii USR au votat atunci în favoarea legii.

Dominic Fritz

Dominic Fritz. Sursa foto: Captură video Youtube

USR invocă acum principiul neretroactivității

În prezent, în contextul unei modificări legislative care l-ar putea afecta pe Dominic Fritz, liderii USR susțin că o nouă sancțiune nu poate fi aplicată retroactiv și invocă principiul constituțional al neretroactivității.

Diferența dintre cele două poziții ridică problema modului în care același principiu este interpretat în situații politice diferite.

Întrebarea este dacă o prevedere cu efecte asupra unor situații anterioare trebuie analizată după aceleași criterii indiferent de persoana vizată.

Disputa privind aplicarea retroactivă a legii

Principiul neretroactivității presupune că o lege nu ar trebui să producă efecte pentru situații juridice încheiate înainte de intrarea sa în vigoare, cu excepțiile prevăzute de Constituție.

În acest context, votul parlamentarilor USR din 2023 este pus în contrast cu poziția exprimată acum de partid în cazul lui Dominic Fritz.

Diferența dintre cele două momente alimentează disputa politică privind consecvența cu care sunt invocate principiile constituționale atunci când efectele unei legi vizează persoane sau situații diferite.

Stiri calde

20:04 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  18 august 2026. Romanul cu un singur cititor 
19:56 - Schimbare de poziție la vârful unei țări NATO. Aderarea la UE „nu mai este o prioritate”
19:47 - Moscova a anunlat unul dintre cele mai importante festivaluri militare, cu patru zile înainte de start
19:35 - Patru zodii chinezești scapă de singurătate după 18 august. Telefonul începe să sune din nou
19:25 - Dan Negru, furios după ce a rămas blocat în trafic: „Statul are capul mic și corpul mare”
19:13 - Trecerea României la moneda euro. Ce termen a fost avansat
19:04 - Rusia, vizată de cele mai ample sancțiuni pregătite de UE. Lista neagră ar putea crește cu o treime
18:53 - Bolojan, studentul din Căminul 15. Amintiri despre anii de facultate

HAI România!

Ceaușescu i-a tras o palmă! Înregistrările secrete care au zguduit familia

Ceaușescu i-a tras o palmă! Înregistrările secrete care au zguduit familia

Sufrageria lui Bolojan

Sufrageria lui Bolojan

Filmele românești fac din nou bani, dar nu aduc publicul de altădată. Diferența uriașă din cinematografe

Filmele românești fac din nou bani, dar nu aduc publicul de altădată. Diferența uriașă din cinematografe

Proiecte speciale