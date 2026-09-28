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Atac cu bombă ghidată asupra unui bloc din Harkiv. 22 de persoane au fost rănite

Atac cu bombă ghidată asupra unui bloc din Harkiv. 22 de persoane au fost răniteatac Harkiv / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

O bombă aeriană ghidată rusească a lovit luni dimineață un bloc de locuințe din Harkiv, al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, rănind 22 de persoane, inclusiv copii, potrivit primarului Ihor Terekhov, potrivit Reuters. Două etaje ale clădirii au fost distruse în urma atacului, iar serviciile de urgență au intervenit pentru gestionarea consecințelor.

Atacul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, 28 septembrie, în orașul situat în nord-estul Ucrainei, în apropierea graniței cu Rusia. Autoritățile locale au raportat lovituri în mai multe zone ale orașului, iar bilanțul persoanelor rănite a fost actualizat pe parcursul dimineții.

Două etaje ale blocului, distruse

Potrivit autorităților regionale, bomba ghidată a lovit un bloc de locuințe din cartierul Saltivski. Impactul a provocat distrugerea a două etaje ale clădirii.

Șeful Administrației Militare Regionale din Harkiv, Oleh Syniehubov, a transmis că, în urma atacului, nu au fost raportate persoane grav rănite. Printre victime se află și copii, iar echipele medicale au acordat îngrijiri persoanelor afectate.

Informațiile privind numărul victimelor au fost actualizate succesiv în primele ore ale dimineții. Inițial, autoritățile anunțaseră un număr mai mic de persoane rănite, înainte ca bilanțul să ajungă la 22, potrivit Reuters.

Serviciile de intervenție au fost mobilizate la locul loviturii pentru operațiunile de salvare și pentru evaluarea pagubelor produse clădirii.

Harkiv, atacat în mod repetat

Harkiv, unul dintre principalele orașe din nord-estul Ucrainei, se află la aproximativ 30 de kilometri de frontiera cu Rusia și a fost frecvent vizat de atacuri aeriene de la începutul invaziei ruse. Orașul este una dintre principalele zone urbane aflate în apropierea frontului de nord-est.

Loviturile cu bombe aeriene ghidate reprezintă una dintre armele utilizate de forțele ruse în atacurile asupra localităților ucrainene. Reuters a relatat în mod repetat despre utilizarea acestor arme în atacuri asupra orașelor ucrainene.

Dronă rusească, lovitură asupra unei benzinării din Kiev

În aceeași noapte, și capitala Ucrainei a fost vizată de atacuri aeriene.

O dronă rusească a lovit o benzinărie din Kiev, au anunțat autoritățile municipale, fără să ofere în primele informații detalii privind eventualele victime sau amploarea pagubelor.

Atacurile asupra Harkivului și Kievului au avut loc în contextul unor noi lovituri aeriene rusești asupra mai multor zone din Ucraina. Cu o zi înainte, Reuters relata despre atacuri în alte orașe ucrainene, inclusiv Kiev și Sumî, unde au fost raportate victime și pagube.

Operațiunile de intervenție continuă

Autoritățile locale din Harkiv continuă evaluarea pagubelor produse de atac și intervenția la clădirea lovită. Bilanțul victimelor poate fi actualizat pe măsură ce operațiunile serviciilor de urgență și verificările medicale se încheie.

Atacul asupra blocului de locuințe din Harkiv a provocat 22 de răniți, inclusiv copii, în timp ce două etaje ale clădirii au fost distruse. În paralel, autoritățile de la Kiev au raportat lovirea unei benzinării de către o dronă în timpul nopții.

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