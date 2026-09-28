Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenționare privind intensificări ale vântului care vor afecta, în următoarele zile, mai multe regiuni din sudul și estul țării.

Fenomenele sunt prognozate începând de luni dimineață și până miercuri seară, iar în unele zone rafalele vor ajunge la 75 de kilometri pe oră.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 28 septembrie, ora 10:00 – 30 septembrie, ora 20:00, vântul va avea intensificări temporare în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei. Vitezele vor fi, în general, cuprinse între 45 și 55 km/h.

O situație mai severă este prognozată în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele de vânt pot ajunge la 75 km/h, potrivit avertizării meteorologilor.

Pentru luni, până la ora 20:00, ANM a emis un Cod galben de vânt pentru zece județe. Atenționarea vizează Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Tulcea și Constanța.

În aceste județe, pe parcursul zilei de luni, vântul va avea intensificări și va atinge viteze de 50-70 km/h. Meteorologii recomandă atenție în zonele expuse, în special în condițiile în care rafalele pot afecta temporar deplasarea și activitățile în aer liber.

Și Capitala va resimți intensificarea vântului. Pentru București, meteorologii de la ANM anunță o vreme care se va menține în limite normale din punct de vedere termic.

Cerul va fi temporar noros, iar în special pe timpul nopții sunt posibile ploi slabe.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în cursul zilei. În București, rafalele pot ajunge la 45-50 km/h.

Temperatura maximă prognozată de ANM pentru Capitală este de 22-23 de grade Celsius, în timp ce minima va coborî până la 10-12 grade.

Intensificările de vânt vor continua și în zilele următoare în regiunile vizate, ANM menținând intervalul de manifestare a fenomenului până miercuri, 30 septembrie, la ora 20:00.