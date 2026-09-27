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Vânt și ploi în București. Cum va fi vremea până miercuri

Vânt și ploi în București. Cum va fi vremea până miercuriVremea București. Sursă foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Vremea în București va rămâne apropiată de normalul perioadei până la jumătatea săptămânii viitoare, însă meteorologii anunță diferențe de la o zi la alta în privința norilor, ploilor și intensificărilor vântului. Potrivit ANM, temperaturile maxime vor coborî treptat de la aproximativ 23 de grade spre 21 de grade, iar Capitala se va afla sub o informare meteorologică de vânt până miercuri seara.

Vânt și ploi în București. Cum va fi vremea până miercuri

Potrivit prognozei publicate duminică de Administrația Națională de Meteorologie, în intervalul 27 septembrie, ora 10:00 - 28 septembrie, ora 9:00, vremea va fi normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil și mai mult senin la începutul zilei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul zilei, când vitezele vor putea ajunge la 40 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 23 de grade, iar minima va coborî la valori cuprinse între 9 și 11 grade.

În intervalul 28 septembrie, ora 9:00 - 29 septembrie, ora 9:00, vremea va rămâne în continuare normală pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări temporare, iar mai ales în timpul nopții vor fi posibile ploi slabe. Cantitățile de apă estimate sunt de aproximativ un litru pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei. Rafalele pot ajunge la 40-45 km/h. Temperatura maximă va fi de 22-23 de grade, iar cea minimă se va situa între 10 și 12 grade.

toamnă

Toamnă. Sursa foto: AI

Marți, maxime de 21-22 de grade

Din dimineața zilei de marți și până miercuri, 30 septembrie, la ora 10:00, cerul va avea din nou înnorări temporare. Pe parcursul zilei vor exista condiții de ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea și intensificări temporare.

Vitezele vor ajunge la 40-45 km/h. Temperatura maximă va coborî la 21-22 de grade. Minima va oscila între 9 și 11 grade.

Miercuri, între orele 10:00 și 20:00, vremea va rămâne apropiată de normalul termic specific acestei date. Cerul va fi temporar noros. Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 45-50 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

Bucureștiul, sub informare meteorologică până miercuri seara

Municipiul București se va afla, în intervalul 27 septembrie, ora 10:00 - 30 septembrie, ora 20:00, sub o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului.

Pe tot parcursul intervalului, temperaturile vor rămâne în general apropiate de valorile normale pentru finalul lunii septembrie, însă vântul se va intensifica temporar, iar norii și ploile slabe vor deveni mai probabile spre începutul săptămânii.

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