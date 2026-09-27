Un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-ar fi legat partenera de mâini și de picioare și ar fi agresat-o în locuința lor din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit Poliției Capitalei, incidentul a avut loc pe fondul geloziei, iar femeia ar fi fost amenințată și cu moartea.

Victima a reușit să iasă din locuință și, cu ajutorul a doi cetățeni, a ajuns la Secția 19 Poliție, unde le-a povestit polițiștilor ce s-a întâmplat.

Polițiștii au început imediat verificările pentru stabilirea împrejurărilor și au transportat femeia la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit anchetatorilor, agresiunea ar fi avut loc în noaptea de 24 spre 25 septembrie 2026, în locuința din Sectorul 5 în care bărbatul locuia împreună cu partenera sa.

Polițiștii susțin că, pe fondul unor stări de gelozie, bărbatul ar fi legat-o pe femeie cu o sfoară de mâini și de picioare, privând-o astfel de libertate.

Ulterior, în timp ce aceasta era imobilizată, bărbatul ar fi lovit-o în zona capului cu partea opusă tăișului unui topor și cu mânerul acestuia. Femeia ar fi fost lovită, de asemenea, cu pumnii și picioarele pe întregul corp.

Polițiștii au precizat că bărbatul ar fi amenințat-o și cu moartea.

„Victima a reușit să părăsească locuința, iar cu sprijinul a doi cetățeni, aceasta a fost adusă la sediul Secției 19 Poliție, unde le-a relatat polițiștilor cele întâmplate”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.

În urma agresiunii, femeia a suferit leziuni pentru care medicii au stabilit că sunt necesare 40-45 de zile de îngrijiri medicale.

Polițiștii au reușit să îl găsească pe bărbat la scurt timp după sesizarea cazului.

În urma cercetărilor și a probelor administrate, anchetatorii au stabilit că acesta ar fi privat-o de libertate pe partenera sa și ar fi agresat-o în timp ce era imobilizată.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal. Ulterior, el a fost prezentat instanței, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.