Alertă majoră lângă o bază militară din Marea Britanie

Autoritățile din Marea Britanie au declarat stare de incident major în apropierea bazei RAF Fairford, folosită și de Forțele Aeriene ale Statelor Unite, după ce mai mulți bărbați au fost arestați fiind suspectați de încălcarea legislației privind explozibilii. Locuitorii din satul Whelford au fost evacuați, iar specialiști ai Armatei verifică mai multe vehicule, potrivit BBC.

Poliția din Gloucestershire a anunțat că persoanele evacuate au fost adăpostite temporar într-un centru de agrement, în timp ce ancheta continuă. Zona a fost izolată, iar forțele de ordine au instituit un perimetru de securitate în apropierea bazei RAF Fairford.

Mai mulți bărbați au fost arestați fiind suspectați de încălcarea Legii privind explozibilii.

În paralel, echipa specializată a Armatei pentru neutralizarea munițiilor explozive examinează mai multe vehicule aflate în zonă.

„În prezent, zona este izolată, dar dorim să asigurăm populația că, în opinia noastră, acest incident este ținut sub control. Colaborăm îndeaproape cu partenerii noștri și punem în aplicare planurile bine exersate pe care le avem pregătite”, a transmis poliția din Gloucestershire.

Whelford se află în apropierea bazei RAF Fairford, unde sunt staționați numeroși membri ai Forțelor Aeriene ale Statelor Unite și de unde sunt desfășurate mai multe operațiuni.

Măsurile de securitate în jurul bazei fuseseră intensificate în ultimele zile.

Potrivit unui martor Reuters, în zonă au fost instalate baraje rutiere, au fost mobilizați polițiști înarmați, iar accesul a fost restricționat. În apropiere se aflau și mai multe vehicule de intervenție.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene ale SUA a declarat că instituția este la curent cu situația, dar nu va discuta public despre măsurile concrete de protecție.

„Aripă 501 de sprijin în luptă și celelalte aripi ale noastre staționate în Marea Britanie rămân vigilente și vor lua măsurile adecvate pentru a asigura siguranța și securitatea membrilor noștri ai forțelor armate americane, a civililor, a contractorilor și a familiilor acestora”, a spus purtătorul de cuvânt.

Marea Britanie a transmis în luna iulie că forțele sale armate sunt pregătite să apere țara împotriva oricărui atac. Mesajul a venit după ce Gărzile Revoluționare iraniene au avertizat că bombardierele americane nu ar trebui să decoleze de la Fairford.

Baza RAF Fairford din Gloucestershire a fost folosită pentru lansarea unor operațiuni împotriva Iranului în timpul conflictului din Orientul Mijlociu.