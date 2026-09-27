TikTok a încheiat un acord cu statul Alabama care evită procesul programat să înceapă la Montgomery și prevede plata unei sume de cel puțin 100 de milioane de dolari. Valoarea totală poate ajunge la 300 de milioane de dolari, în funcție de îndeplinirea unor condiții stabilite în înțelegere, potrivit procurorului general al statului, Steve Marshall.

Acordul a fost anunțat vineri, cu trei zile înainte de termenul la care urma să înceapă procesul. În paralel cu componenta financiară, TikTok și-a asumat o serie de măsuri privind utilizarea platformei de către adolescenți, inclusiv limitarea timpului petrecut în aplicație și interzicerea filtrelor estetice.

Înțelegerea închide acțiunea intentată de Alabama, însă nu afectează procesele deschise împotriva TikTok de alte 12 state americane, potrivit AFP.

„Este o mare zi pentru părinții din Alabama”, a declarat Steve Marshall. Procurorul general a susținut că acordul le oferă părinților „un control adevărat asupra a ceea ce văd copiii lor și asupra timpului pe care îl petrec pe aplicație”.

TikTok nu a transmis imediat un punct de vedere după ce a fost contactată de AFP.

Înțelegerea stabilește mai multe modificări privind modul în care minorii pot utiliza platforma.

Adolescenții vor primi întreruperi ale utilizării după 15, 60 și 90 de minute de activitate continuă. Accesul minorilor va fi, de asemenea, restricționat în intervalul 00.00-06.00, iar mesajele și notificările vor fi limitate pe timpul nopții și în orele de curs.

TikTok va introduce și măsuri mai stricte pentru verificarea vârstei utilizatorilor. Pentru adolescenți, filtrele estetice vor fi interzise.

Platforma va seta implicit și un flux de conținut nepersonalizat, iar părinții vor avea la dispoziție instrumente de control mai ample asupra conturilor copiilor.

O parte dintre aceste măsuri se regăsește și în condițiile acceptate de Meta în cadrul unei înțelegeri separate cu statele americane.

TikTok, Meta, YouTube și Snap se confruntă în Statele Unite cu un număr mare de acțiuni în justiție. Mii de familii și districte școlare, precum și aproape toate statele americane, susțin în aceste litigii că platformele pot afecta sănătatea mintală a copiilor și adolescenților.

În august, Meta, compania-mamă a Facebook și Instagram, a acceptat să plătească 18 miliarde de dolari pentru închiderea unor procese din Statele Unite.

Înțelegerea respectivă include și o condiție legată de celelalte mari platforme. O parte din fondurile prevăzute urmează să fie achitată numai dacă TikTok, YouTube și Snap acceptă, la rândul lor, obligații mai stricte în fiecare stat.

Potrivit lui Steve Marshall, Alabama va primi 117 milioane de dolari de la Meta în baza acordului cu compania.

În cauze similare, TikTok a ajuns până acum la acorduri înainte ca dosarele să ajungă efectiv în faza proceselor.

În ianuarie, compania a încheiat o înțelegere cu o tânără din Los Angeles. În iunie, TikTok a ajuns la un acord de opt milioane de dolari cu un district școlar din Kentucky.

La sfârșitul lunii august, compania a acceptat, de asemenea, să plătească până la 400 de milioane de dolari pentru închiderea unor proceduri federale referitoare la acuzații privind colectarea ilegală a datelor copiilor.

Alabama a dat în judecată TikTok și compania-mamă ByteDance în aprilie 2025. În plângerea depusă în acest dosar, statul a susținut că aplicația a fost proiectată astfel încât să îi determine pe tineri să dezvolte un comportament dependent, descriind-o drept „o mașină de pariat sofisticată”.

Ulterior, autoritățile din Alabama au renunțat la o parte dintre acuzațiile referitoare la modul în care TikTok le-ar fi prezentat părinților eficiența instrumentelor destinate protejării minorilor.

Prin acordul anunțat vineri, această acțiune este închisă înaintea începerii procesului. Celelalte 12 acțiuni intentate TikTok de state americane nu sunt însă vizate de înțelegerea încheiată cu Alabama.

În luna ianuarie, TikTok a fost plasată sub controlul unei societăți mixte cu participație majoritar americană. ByteDance, compania-mamă din China, păstrează puțin sub 20% din această structură.