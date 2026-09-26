Oprirea unui șofer de 20 de ani pe Calea Victoriei s-a încheiat cu o amendă de 2.595 de lei, după ce polițiștii și inspectorii Registrului Auto Român (RAR) au constatat mai multe modificări neomologate la mașina pe care o conducea. Cazul a fost înregistrat în timpul unei acțiuni de control desfășurate în București în noaptea de 25 spre 26 septembrie.

Tânărul avea montată pe mașină o tobă modificată și neomologată, care nu corespundea datelor tehnice ale vehiculului. Polițiștii au constatat și că autoturismul avea lumini de altă culoare și intensitate decât cele prevăzute pentru modelul respectiv.

La verificarea mașinii au fost descoperite și anvelope cu dimensiuni diferite de cele înscrise în cartea de identitate a vehiculului.

Pentru toate aceste deficiențe, șoferul a fost sancționat cu 2.595 de lei. Polițiștii i-au reținut certificatul de înmatriculare și plăcuțele de înmatriculare, care vor putea fi recuperate după remedierea problemelor constatate.

Cazul tânărului de 20 de ani a fost unul dintre rezultatele controalelor efectuate de Brigada Rutieră împreună cu inspectorii RAR pe străzile Capitalei.

În total, autoritățile au aplicat 99 de sancțiuni, valoarea amenzilor ajungând la aproximativ 67.000 de lei. Acțiunea a urmărit în special identificarea vehiculelor cu defecțiuni tehnice și a celor ale căror sisteme de evacuare au fost modificate astfel încât să producă zgomot excesiv.

Dintre sancțiunile aplicate, nouă au vizat modificări neomologate ale sistemului de evacuare a noxelor, în timp ce alte 90 de amenzi au fost date pentru diferite deficiențe tehnice.

În timpul controalelor, polițiștii au reținut 44 de certificate de înmatriculare, dintre care 12 aparțineau unor motociclete. Au fost reținute și nouă seturi de plăcuțe de înmatriculare, cinci dintre acestea fiind de la motociclete.

Certificatele și plăcuțele vor fi restituite după ce proprietarii remediază problemele pentru care au fost luate măsurile și îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Controalele au urmărit mai multe elemente care țin de starea tehnică și conformitatea vehiculelor.

Echipele au verificat sistemele destinate reducerii zgomotului și emisiilor poluante, dar și instalațiile de iluminare. Au fost urmărite inclusiv situațiile în care autovehiculele aveau lumini de altă culoare sau intensitate decât cele omologate.

Un alt element verificat a fost valabilitatea inspecției tehnice periodice.

Acțiunea s-a desfășurat în noaptea de 25 spre 26 septembrie, pe străzile din București, iar polițiștii Brigăzii Rutiere au acționat împreună cu inspectorii Registrului Auto Român pentru identificarea vehiculelor care nu mai corespund cerințelor tehnice sau au fost modificate fără omologare.