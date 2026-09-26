Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus sâmbătă, 26 septembrie, la Parlament programul de guvernare și lista completă a miniștrilor. Documentul cuprinde sute de măsuri, iar printre prioritățile prezentate de acesta se numără reforma statului, interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, modificări privind companiile de stat, modernizarea ANAF și menținerea actualei cote de TVA.

Siegfried Mureșan a depus sâmbătă dimineață, la Senat și Camera Deputaților, programul de guvernare și lista miniștrilor cu care intenționează să se prezinte în fața Parlamentului pentru votul de învestitură. Audierile miniștrilor propuși și votul din plen sunt programate pentru începutul săptămânii viitoare.

După depunerea documentelor, premierul desemnat a declarat că programul a fost pregătit în cinci zile împreună cu reprezentanții PNL, USR și UDMR și cuprinde 372 de măsuri.

„În doar cinci zile am reușit să elaborăm împreună cu colegii, cu experții, cu specialiștii din cele trei partide care susțin acest guvern, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România, am reușit să depunem un program extrem de concret, detaliat, amplu, cu 372 de măsuri concrete pe care guvernul le va face pentru România și am reușit să depunem o listă de miniștri, miniștri capabili, responsabili, serioși, care să implementeze programul de guvernare.”

Mureșan a explicat că programul și componența viitorului Cabinet au fost validate vineri de structurile de conducere ale celor trei formațiuni care susțin Executivul. PNL, USR și UDMR au aprobat programul de guvernare și listele miniștrilor propuși.

Premierul desemnat a prezentat apoi direcția generală a documentului, pe care a rezumat-o prin patru obiective: o Românie modernă, prosperă, dreaptă și sigură.

„Programul de guvernare pornește de la viziunea pe care noi, ca trei partide reformatoare, o avem pentru România, o Românie în care statul să fie în serviciul cetățeanului. Prin acest program de guvernare propunem o Românie modernă, o Românie prosperă, o Românie dreaptă și o Românie sigură.”

Una dintre primele direcții prezentate de Siegfried Mureșan este reforma administrației publice. Premierul desemnat a vorbit despre reducerea numărului de parlamentari, limitarea numărului secretarilor de stat și o structură guvernamentală cu trei vicepremieri, fiecare cu propriul portofoliu.

„Vrem o Românie modernă. Vom reduce numărul de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ, vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister, guvernul pe care îl propunem va avea doar trei vicepremieri, mai puțin decât guvernele anterioare și fiecare vicepremier va avea un portofoliu.”

O altă măsură anunțată de premierul desemnat vizează cumulul pensiei cu salariul în sectorul public. Mureșan a inclus aici și schimbările pregătite pentru companiile de stat.

„Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat, vom reforma și moderniza companiile de stat. Companiile de stat trebuie să producă servicii moderne pentru oameni, nu să fie o sursă de risipă a banului public. Ele trebuie modernizate, reformate, trebuie să aibă un management performant, vor fi listate la bursă sau privatizate, în orice caz administrate mai bine.”

În privința relației dintre cetățeni și administrație, Siegfried Mureșan a anunțat modernizarea ANAF și crearea unui ghișeu unic pentru mai multe servicii publice.

„Vom reforma și vom moderniza ANAF și, foarte important, vom crea un ghișeu unic pentru cetățean. Toate serviciile ce țin de evidența populației: pașapoarte, permise, înmatriculări, vor fi toate la un singur ghișeu, oamenii să știe că nu se mai plimbă de la un ghișeu la altul pentru aceleași chestiuni.”

Premierul desemnat a abordat și politica fiscală. Potrivit declarațiilor făcute după depunerea programului, viitorul Executiv nu intenționează să majoreze TVA și are în vedere revenirea la o cotă de 19% atunci când situația bugetară va permite acest lucru.

„Nu vom crește TVA-ul și, de îndată ce ne vom permite, vom avea o revenire a cotei de TVA la 19%. Vom menține cota unică în vigoare.”

Programul prezentat de Mureșan cuprinde și o măsură adresată familiilor cu copii. Premierul desemnat a anunțat un program denumit „Contul Viitorului”, prin care părinții ar urma să poată constitui economii și investiții pe numele copilului încă din primul an de viață.

„Vom investi în viitorul copiilor și al familiilor, lansăm pentru prima dată un program numit Contul Viitorului. În primul an de viață părinții vor putea deschide un cont de economii și de investiții pe numele copilului pentru a-i crea un capital de start în viață, pentru educație, pentru formare, pentru mai târziu.”

Fondurile europene reprezintă o altă prioritate anunțată. Siegfried Mureșan a declarat că, în primele săptămâni ale mandatului, viitorul guvern ar urma să finalizeze negocierile cu Comisia Europeană privind fondurile rămase din PNRR.

„Ne axăm pe absorbția tuturor fondurilor europene. În primele săptămâni de mandat guvernul pe care noi îl vom forma va încheia negocierile cu Comisia Europeană pentru a absorbi ultimele fonduri care trebuie să vină din Planul Național de Redresare și Reziliență și cu PNRR-ul bine încheiat guvernul se va concentra pe absorbția fondurilor europene care ne stau la dispoziție până în anul 2027, accelerăm și construcția autostrăzilor deja începute.”