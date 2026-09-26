Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus sâmbătă, 26 septembrie, la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Cabinetul propus are 16 ministere și trei vicepremieri cu portofoliu, funcțiile fiind împărțite între PNL, USR și UDMR. Pe listă se află atât actuali membri ai Guvernului, cât și foști miniștri care ar urma să revină la conducerea unor instituții.

Printre numele propuse se numără Mircea Abrudean la Interne, Radu Miruță la Apărare, Tánczos Barna la Agricultură, Alexandru Nazare la Finanțe, Oana Gheorghiu la Sănătate și Cătălin Drulă la Transporturi.

Guvernul propus de Siegfried Mureșan va avea trei vicepremieri cu portofoliu, câte unul din partea PNL, USR și UDMR. Lista depusă în Parlament îi include pe Mircea Abrudean la Ministerul Afacerilor Interne, Radu Miruță la Ministerul Apărării și Tánczos Barna la Ministerul Agriculturii, toți trei fiind propuși și pentru funcțiile de viceprim-ministru.

Despre Mircea Abrudean, Siegfried Mureșan a invocat experiența acestuia în administrația locală și centrală.

„Ministrul Afacerilor Interne și vicepremier în Guvernul României va fi domnul Mircea Abrudean, fost prefect al județului Cluj, inclusiv în perioada pandemiei, când a gestionat cu succes acolo perioada de pandemie, apoi secretar general al Guvernului, în momentul de față președintele Senatului, un om politic cu experiență în administrația locală și centrală, care va gestiona foarte bine ministerul Afacerilor Interne.”

În cazul lui Radu Miruță, propus ministru al Apărării și vicepremier, Mureșan a vorbit despre activitatea acestuia privind programul european SAFE.

„Ministrul Apărării Naționale și viceprim-ministru va fi domnul Radu Miruță. Domnul Radu Miruță, ca ministru al Apărării Naționale până acum, a înzestrat și a accelerat înzestrarea armatei române prin programul european de apărare SAFE și a reușit deja să absoarbă cu succes prefinanțarea din programul european de apărare SAFE, datorită muncii sale România a primit deja peste 2,5 miliarde euro pentru securitate și apărare din partea Uniunii Europene.”

Cel de-al treilea vicepremier propus este Tánczos Barna, care ar urma să conducă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

„Viceprim-ministru și ministru al agriculturii și dezvoltării rurale va fi domnul Tanczos Barna. Domnul Tanczos Barna are o lungă experiență deja ca membru al cabinetului.”

Ministerul Finanțelor ar urma să fie condus de Alexandru Nazare, propunerea PNL pentru acest portofoliu. Numele său se regăsește pe lista oficială a Cabinetului Mureșan depusă la Parlament.

La Ministerul Sănătății este propusă Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației Dăruiește Viață. În prezentarea făcută de premierul desemnat, acesta a amintit experiența sa în domeniul sănătății și implicarea în proiectul primului spital de oncologie pediatrică construit în România.

Siegfried Mureșan a afirmat că aceasta va continua activitatea din Guvern „în același spirit al transparenței, al eficientizării instituțiilor publice”.

„Am văzut deja munca hotărâtă a domniei sale în domeniul companiilor de stat și sunt sigur că își va exercita cu aceeași hotărâre și atribuțiile de ministru al Sănătății.”

Ministerul Justiției ar urma să fie preluat de Andrea Chiș, propusă ca independentă. La Afaceri Externe, Siegfried Mureșan o menține pe Oana Țoiu.

Despre aceasta, premierul desemnat a vorbit despre procesul de aderare a României la OECD și despre recrutările din Ministerul Afacerilor Externe.

„A Afacerilor externe va fi în continuare doamna Oana Țoiu. Doamna ministru Țoiu a gestionat cu succes procesul de aderare a României la OECD, acest proces fiind aproape finalizat. A deschis Ministerul Afacerilor Externe către tineri diplomați prin recrutări și concursuri făcute cu mare transparență.”

Cătălin Drulă este propus pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, portofoliu pe care l-a mai deținut în perioada 2020-2021.

„Ministru al Transporturilor și Infrastructurii va fi domnul Cătălin Drulă, care a gestionat deja acest portofoliu. Domnia sa a fost ministru al Transporturilor în anii 2020-2021. Este ministrul care a inițiat construcția primei autostrăzi către județele din nord-estul țării. Pe mandatul domniei sale, autostrada A7 a fost inclusă în PNRR, s-a găsit finanțarea și vedem deja sute de kilometri de pe această autostradă pe care românii pot călători către județele Moldovei.”

La Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este propus în continuare Cseke Attila.

„Domnia sa gestionează foarte bine acest portofoliu, deja de mai mulți ani a gestionat marile investiții locale, precum programul Anghel Saligny și a pus mereu mare preț pe relația cu autoritățile locale, cu primăriile, cu consiliile județene.”

Raluca Turcan ar urma să revină la conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Siegfried Mureșan a indicat Legea salarizării unitare drept una dintre prioritățile viitorului mandat.

„În acel mandat a început reforma sistemului public de pensii, inclusiv recalcularea pensiilor pe baza contributivității și a început atunci și digitalizarea caselor de pensii. Legea salarizării unitare va fi una dintre prioritățile mandatului domniei sale.”

Dragoș Pîslaru este propus să rămână la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, iar Irineu Darău la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Diana Buzoianu este nominalizată din nou pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în timp ce Sebastian Burduja ar urma să revină la conducerea Ministerului Energiei, portofoliu pe care l-a deținut între 2023 și 2025.

„Obiectivul la Ministerul Energiei este foarte clar: să reducem prețul energiei pentru români”, a declarat Siegfried Mureșan.

Ministerul Culturii ar urma să fie condus de Bulcsú Koppány Ötvös, actual secretar de stat în instituție, iar Ministerul Educației și Cercetării îi revine, potrivit propunerii, lui Mihai Dimian, fost rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Lista publicată și confirmată înaintea procedurii parlamentare îi include pe ambii în aceste portofolii.

Astfel, lista celor 16 portofolii este:

Mircea Abrudean – Afaceri Interne;

Radu Miruță – Apărare Națională;

Tánczos Barna – Agricultură și Dezvoltare Rurală;

Andrea Chiș – Justiție;

Alexandru Nazare – Finanțe;

Oana Țoiu – Afaceri Externe;

Oana Gheorghiu – Sănătate;

Cătălin Drulă – Transporturi și Infrastructură;

Cseke Attila – Dezvoltare, Lucrări Publice și Administrație;

Raluca Turcan – Muncă, Familie, Tineret și Solidaritate Socială;

Dragoș Pîslaru – Investiții și Proiecte Europene;

Irineu Darău – Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism;

Diana Buzoianu – Mediu, Ape și Păduri;

Sebastian Burduja – Energie;

Bulcsú Koppány Ötvös – Cultură;

Mihai Dimian – Educație și Cercetare.

Dan Reșitnec este propus secretar general al Guvernului, cu rang de ministru.

Siegfried Mureșan a spus că se așteaptă ca audierile miniștrilor în comisiile parlamentare să aibă loc luni și marți, iar votul de învestitură să fie organizat în a doua parte a zilei de marți sau, cel târziu, miercuri dimineața.

„Am solicitat Parlamentului ca audierile miniștrilor să aibă o durată de 60 de minute. Adesea în trecut audierile miniștrilor au fost de doar 30 de minute. Consider acest timp insuficient pentru ca miniștrii să-și poată prezenta viziunea și mai ales pentru ca parlamentarii să poată adresa întrebări.”