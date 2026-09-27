Furtună neobișnuită în SUA. Peste 60.000 de oameni au rămas fără curent

O furtună neobișnuită pentru această perioadă a anului s-a intensificat sâmbătă seara în nord-estul Statelor Unite, unde ploile torențiale și rafalele puternice de vânt au provocat moartea unei persoane și au pus în pericol marile orașe New York, Boston și Philadelphia, amenințate de inundații și blocaje rutiere, relatează AFP.

Fenomenul „Nor’easter”, care apare de regulă între toamnă și începutul primăverii, urma să avanseze spre New Jersey și Long Island în noaptea de sâmbătă spre duminică și să lovească regiunea cu intensitate maximă în cursul dimineții de duminică.

Meteorologii au avertizat că zonele de coastă se pot confrunta cu inundații importante.

„Se aşteaptă inundaţii majore de-a lungul coastei Atlanticului de Mijloc pe parcursul mai multor cicluri de maree înaltă, după luna plină din acest weekend”, a indicat Serviciul Meteorologic Naţional.

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a declarat că furtuna se deplasează spre zonele de coastă ale orașului New York și ale insulei Long Island.

„Condiţiile sunt extrem de periculoase. Oricine s-ar aventura în apă sau în apropierea acesteia în acest weekend şi-ar pune literalmente viaţa în pericol”, a avertizat ea în cadrul unei conferinţe de presă. „Ne aşteptăm la valuri înalte de până la şase metri în anumite zone”.

Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, le-a cerut locuitorilor să evite deplasările care nu sunt necesare.

„Nu călătoriţi dacă nu sunteţi nevoiţi”, a subliniat primarul New York-ului, Zohran Mamdani.

În Brooklyn, un bărbat în vârstă de 56 de ani a murit după ce un copac a căzut peste el, potrivit presei americane.

Peste 60.000 de consumatori din New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island și Pennsylvania nu aveau curent electric sâmbătă, la ora locală 18:00, potrivit site-ului poweroutage.com.

Furtuna a afectat și traficul aerian. Sute de zboruri au fost anulate sâmbătă, dintre care 253 numai pe aeroportul Logan din Boston, conform datelor Flight Aware. Condițiile meteorologice au dus și la anularea mai multor evenimente importante.

Festivalurile Global Citizen și All Things Go din New York, precum și Oceans Calling din Maryland nu au mai avut loc.

„Siguranţa trebuie să fie pe primul loc. Este prima dată în 14 ani când suntem nevoiţi să anulăm”, au anunţat organizatorii festivalului Global Citizen, care urma să îi aibă ca invitaţi în Central Park pe artiştii Lenny Kravitz, Lauryn Hill, Alicia Keys, precum şi pe vedetele muzicii country Lainey Wilson şi Shaboozey.

Și concertele lui Ed Sheeran programate în acest weekend în apropiere de Boston au fost anulate din cauza vremii severe.

Furtuna continuă să afecteze nord-estul Statelor Unite, unde autoritățile au avertizat asupra riscului de inundații, valuri puternice și probleme majore în trafic.