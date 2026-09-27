Reducerea accizelor și a TVA pentru benzină și motorină nu ar reprezenta, în opinia directorului executiv al Expert-Grup, Adrian Lupușor, o soluție eficientă pentru scăderea prețurilor la pompă. Economistul estimează că eliminarea taxelor ar aduce ieftiniri limitate pentru șoferi, în schimbul unor pierderi de ordinul miliardelor de lei pentru bugetul Republicii Moldova.

Analiza vine în contextul presiunilor pentru intervenții care să limiteze prețurile carburanților. Potrivit lui Lupușor, principala cauză a nivelului ridicat al prețurilor este reprezentată de cotațiile internaționale, în timp ce ponderea taxelor în prețul final a scăzut deja de la începutul anului: de la 47% la 38% pentru benzină și de la 33% la 26% pentru motorină.

În prezent, nivelul fiscal aplicat carburanților în Republica Moldova este mai redus decât în multe state din regiune. Acciza pentru motorină este de aproximativ 167 de euro la 1.000 de litri, în condițiile în care nivelul minim prevăzut în Uniunea Europeană este de 330 de euro. Cifra privind nivelul accizei este confirmată și de relatările recente despre analiza Expert-Grup.

Potrivit calculelor prezentate de economist, un litru de motorină costă în Republica Moldova aproximativ 1,7 euro, comparativ cu circa 1,9 euro în Bulgaria, 2 euro în România și aproximativ 2,2 euro, media europeană.

Problema identificată de Lupușor este însă prețul carburantului înainte de aplicarea taxelor. Acesta rămâne ridicat în raport cu alte piețe din regiune, deși costurile de operare ale companiilor petroliere din Republica Moldova ar fi mai mici.

În acest context, economistul consideră necesară implicarea Consiliului Concurenței pentru verificarea modului în care funcționează piața și pentru a stabili dacă există eventuale înțelegeri anticoncurențiale. El nu prezintă existența unui cartel drept un fapt deja demonstrat, ci solicită verificarea acestei posibilități.

Calculele prezentate de Adrian Lupușor indică o diferență importantă între economia făcută de șoferi și veniturile pierdute de stat.

Eliminarea completă a accizei pentru motorină ar reduce prețul cu aproximativ 4 lei pe litru, adică în jur de 11%, însă ar diminua încasările bugetare cu peste 3 miliarde de lei pe an.

O reducere a cotei de TVA la 10% ar aduce o ieftinire de aproximativ 3 lei pentru fiecare litru, dar ar însemna alte pierderi de circa 1,6 miliarde de lei anual pentru buget.

Dacă cele două taxe ar fi eliminate simultan, impactul bugetar estimat ar ajunge la 8,1 miliarde de lei pe an. Suma reprezintă aproximativ 2,1% din PIB și echivalentul a circa 10% din veniturile totale ale statului. Aceste valori sunt, de asemenea, reflectate în relatările despre analiza lui Lupușor.

În același calcul, fiecare reducere cu un leu a prețului motorinei obținută prin diminuarea accizei ar costa bugetul aproximativ 800 de milioane de lei anual.

Analiza este făcută într-un moment în care deficitul bugetar al Republicii Moldova este estimat la aproximativ 6% din PIB.

Lupușor susține că o reducere generală a taxelor nu ar distribui în mod egal beneficiile între gospodării.

Cele mai înstărite 20% dintre gospodării dețin 54 de automobile la 100 de familii și generează aproximativ 70% din cheltuielile totale pentru transport. Prin comparație, cele mai sărace 20% dintre gospodării au un nivel mult mai redus de motorizare.

În scenariul unei relaxări a TVA cu un impact bugetar de 1,6 miliarde de lei, peste un miliard de lei din beneficiu ar reveni celor mai înstărite 20% dintre gospodării, în timp ce partea destinată celor mai sărace 20% ar fi de mai puțin de 50 de milioane de lei. Calcule similare privind distribuția beneficiilor au fost prezentate în relatările despre analiza economistului.

Fermierii și transportatorii autorizați nu ar beneficia în aceeași măsură de o reducere a TVA, întrucât taxa este deductibilă în cadrul activității comerciale.

În locul unei diminuări generale a taxelor, Adrian Lupușor propune intervenții care să fie aplicate în funcție de situația pieței și de categoria beneficiarilor.

Una dintre variante este menținerea cotei standard de TVA, economistul considerând reducerea generală a acestei taxe o formă ineficientă de sprijin.

O altă soluție este o acciză flexibilă pentru motorină. Reducerea ar urma să fie aplicată temporar atunci când cotațiile internaționale de referință depășesc un anumit prag, iar diferența ar putea fi acoperită din surplusul de TVA colectat ca urmare a creșterii prețurilor.

Pentru agricultori și transportatori este propusă restituirea directă a accizei, în timp ce gospodăriile vulnerabile ar urma să primească sprijin prin mecanismele sociale.

Ca exemplu, un miliard de lei direcționat prin sistemul de compensații către aproximativ 620.000 de familii defavorizate ar însemna circa 1.600 de lei pentru fiecare familie. Aceeași sumă folosită pentru reducerea generală a accizei ar diminua prețul carburantului cu aproximativ 1,3 lei pe litru, beneficiul fiind acordat tuturor șoferilor, inclusiv celor aflați în tranzit.

Lupușor pledează și pentru accelerarea verificărilor privind concurența de pe piața petrolieră și pentru constituirea unor stocuri strategice de urgență.

În acest context este menționată și amânarea unei taxe de 48 de bani pe litru, măsură luată de autorități pentru a evita o presiune suplimentară asupra prețului final.

Astfel, în viziunea economistului, intervenția asupra taxelor nu ar trebui să fie una generală, ci să țină cont atât de evoluția prețurilor internaționale, cât și de situația categoriilor pentru care costurile carburanților au un impact direct asupra activității sau asupra veniturilor disponibile.