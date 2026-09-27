Mama lui Victor Ponta a murit. Cornelia Naum avea 84 de ani

Victor Ponta trece printr-un moment dificil după moartea mamei sale, Cornelia Naum, anunță Mediafax. Aceasta avea 84 de ani, iar fostul premier vorbise în urmă cu un an despre problemele cu care se confrunta, afirmând că mama sa „nu este în cea mai bună stare”.

Cornelia Naum, mama fostului premier, a murit la vârsta de 84 de ani.

În urmă cu un an, Victor Ponta făcuse referire public la situația mamei sale.

Fostul premier spunea atunci despre Cornelia Naum că „nu este în cea mai bună stare”.

Cornelia Naum, mama fostului premier Victor Ponta, a fost economist de profesie și a lucrat ani la rând în contabilitate. De-a lungul vieții, aceasta a rămas una dintre persoanele apropiate fiului său, pe care l-a sprijinit în momente importante, dar pe care nu a ezitat să îl critice atunci când considera că era necesar. În ultimii ani, Victor Ponta vorbise public și despre problemele de sănătate ale mamei sale, fără a dezvălui însă diagnosticul exact.

Cornelia Naum a fost economist de profesie și a activat în domeniul contabilității. Chiar și după pensionare, aceasta a continuat să lucreze, iar în anul 2000 își înființase propria firmă de contabilitate.

Într-un interviu acordat în 2013, mama lui Victor Ponta spunea că lucra în contabilitate inclusiv după ieșirea la pensie. De-a lungul anilor, ea a vorbit public și despre viața de familie, despre copilăria și adolescența fiului său, dar și despre modul în care încercase să îl formeze.

Cornelia Naum povestise că Victor Ponta fusese obișnuit de mic să fie independent și să călătorească. La vârsta de 17 ani, acesta plecase la Paris și rămăsese acolo aproximativ opt luni. Potrivit relatării mamei sale, Victor Ponta muncise în Franța și trecuse inclusiv prin perioade dificile.

Tot Cornelia Naum povestise și un episod din perioada în care Victor Ponta urma să dea admiterea la facultate. Acesta intenționase inițial să se înscrie la o instituție particulară, iar mama lui îi oferise banii necesari. Ea îi spusese însă că putea păstra suma dacă reușea să intre la o facultate de stat. Victor Ponta fusese admis la Facultatea de Drept și, potrivit relatării mamei sale, folosise ulterior banii pentru a-și cumpăra o motocicletă.

Cornelia Naum a vorbit în repetate rânduri despre relația apropiată cu fiul său și despre faptul că îl sprijinise, dar nu evitase să îl critice. Ea se descrisese drept unul dintre cei mai duri critici ai lui Victor Ponta și afirmase că încercase întotdeauna să îl țină „cu picioarele pe pământ”, inclusiv după ce acesta începuse să ocupe funcții importante în stat.

Mama fostului premier povestise că familia intervenise atunci când considera că ascensiunea profesională foarte rapidă putea să îl schimbe. Chiar dacă nu fusese de acord cu toate deciziile sale politice, aceasta îi rămăsese alături. Cornelia Naum spusese, de exemplu, că inițial nu își dorise ca fiul său să candideze pentru conducerea PSD. După ce Victor Ponta luase decizia, însă, îl susținuse și îi oferise sfaturi atunci când avea nevoie.

Într-o altă apariție publică, aceasta afirmase că îl îndemnase pe Victor Ponta să construiască alianța USL împreună cu Crin Antonescu. Relația apropiată dintre cei doi fusese descrisă și de Victor Ponta. În 2015, după ce Cornelia Naum fusese audiată ca martor la DNA Ploiești, fostul premier declara că intenționase să o însoțească, însă mama sa îl oprise pentru a evita orice interpretare legată de influențarea justiției.

„Cred că sunt fiul mamei mele cu mult înainte de a fi prim-ministru și o să mai fiu mult după ce nu o să mai fiu prim-ministru”, declara Victor Ponta.

Tot în acea perioadă, acesta afirmase că îi ceruse iertare mamei sale pentru situațiile în care ajunsese din cauza expunerii sale politice.

Cornelia Naum vorbise în trecut și despre problemele sale de sănătate. Într-un interviu acordat în 2010, aceasta dezvăluise că, în perioada în care fusese însărcinată cu Victor Ponta, suferea de o afecțiune medicală suficient de serioasă încât să îi permită, potrivit legislației de la acea vreme, întreruperea legală a sarcinii. Ea povestise că intenționase inițial să nu păstreze sarcina, însă tatăl lui Victor Ponta insistase ca aceasta să își asume riscul și să ducă sarcina la termen.

Câțiva ani mai târziu, Cornelia Naum revenise asupra subiectului și confirmase că vorbise despre suferințele sale medicale, dar spusese că regreta că făcuse public acest aspect. Diagnosticul exact nu fusese însă făcut public. Nici Cornelia Naum și nici Victor Ponta nu dezvăluiseră în mod clar numele afecțiunii de care aceasta suferea. În aprilie 2025, Victor Ponta vorbise din nou despre starea de sănătate a mamei sale.

„Sunt foarte apropiat de mama mea, nu e în cea mai bună stare…”, declara acesta.

Fostul premier spunea că îl afecta să vadă schimbarea prin care trecea mama sa, pe care o cunoscuse întotdeauna drept o femeie puternică. El mărturisea că își dorea ca aceasta să fie înconjurată cât mai mult de familie și de oamenii care o iubeau.