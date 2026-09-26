Doliu în presa din România. A murit jurnalistul George Scarlat

George Scarlat a murit sâmbătă, 26 septembrie, după o scurtă suferință. De-a lungul carierei sale a lucrat la Evenimentul Zilei și Ziua, iar ulterior a activat în diplomație, administrația centrală și în domeniul analizei de politică externă. Vestea morții sale a fost făcută publică de Dan Dungaciu.

George Scarlat a murit în dimineața zilei de sâmbătă, 26 septembrie, la ora 4.00, după o scurtă, dar grea suferință, potrivit mesajului publicat de Dan Dungaciu. Jurnalistul a avut o carieră care a trecut de la presă la administrația de stat, diplomație și analiza de politică externă.

Numele său este legat de mai multe publicații din România. George Scarlat a lucrat la Evenimentul Zilei, iar ulterior a ocupat poziția de senior editor la cotidianul Ziua. Activitatea sa jurnalistică s-a concentrat în special asupra politicii externe, economiei și evoluțiilor din spațiul estic.

Economist de profesie, George Scarlat a activat și în administrația centrală. În timpul Guvernului condus de Radu Vasile a fost consilier al premierului, iar în cariera sa a ocupat și funcția de director la Fondul Proprietății de Stat.

Ulterior, activitatea sa s-a îndreptat spre diplomație și analiza relațiilor internaționale. Între 2010 și 2014 a lucrat ca diplomat în spațiul estic, inclusiv la Ambasada României de la Chișinău. Profilurile sale profesionale îl prezintă, de asemenea, drept specialist în analiza războaielor informaționale și absolvent al masterului de Studii de securitate al Universității din București.

George Scarlat a activat și în cadrul Fundației Universitare a Mării Negre, unde a fost expert și ulterior coordonator al Departamentului de Studii Estice. În această calitate a participat la conferințe și dezbateri dedicate Republicii Moldova, relațiilor României cu statele din regiune și evoluțiilor geopolitice din Europa de Est.

Cariera sa a continuat și la Palatul Cotroceni. Potrivit datelor publice citate de Spotmedia, George Scarlat a lucrat în Administrația Prezidențială în perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2025, în cabinetul lui Constantin Dudu Ionescu.

În ultima perioadă, George Scarlat devenise membru al Consiliului Național de Conducere al AUR, după cum a scris Dan Dungaciu în mesajul publicat după moartea acestuia.

Vestea morții jurnalistului a provocat reacții din partea foștilor colegi și a celor care au lucrat cu acesta de-a lungul anilor.

Adina Anghelescu a amintit perioada în care cei doi au fost colegi în redacția Ziua.

„Azi dimineata, la.ora 4, George Scarlat, bun prieten si coleg cu care am marsaluit ani de zile pe coridoarele presei de alta data, in echipa ZIUA, a parasit lumea asta care se zbate intre Lumina si Intuneric. Dumnezeu a ales pentru el Lumina. George a fost un om destept, jovial, cald, cu un simt al umorului care te facea sa iti treaca instant orice tristete. Partidul AUR a pierdut un om de mare rafinament. Odihna vesnica, George! Candva, vom rade din nou, reuniti in Ziua de dincolo de noapte!”

Dan Dungaciu, care îl cunoștea pe George Scarlat de peste două decenii și lucrase cu acesta la Fundația Universitară a Mării Negre, a publicat un mesaj amplu în memoria jurnalistului.

„In memoriam #GeorgeScarlat Îi spuneam Porthos, după personajul din Cei trei mușchetari. Îi plăcea porecla. Așa îmi va rămâne în memorie prietenul meu George Scarlat, care a trecut la Domnul în dimineața zilei de sâmbătă, 26 septembrie, la ora 4.00, după o scurtă, dar grea suferință. Ne cunoșteam de peste douzeci de ani. Două decenii în care drumurile noastre s-au întâlnit mereu și în care am fost alături în multe dintre ipostazele în care ne-a purtat viața.

Am lucrat împreună la Fundația Universitară a Mării Negre „Mircea Malița”, unde George a fost director de programe pentru spațiul estic. Am fost împreună la Chișinău, pe care îl cunoștea atât de bine și unde lucrase ca diplomat la Ambasada României. Am fost alături în spațiul public, la conferințe și dezbateri, la București și la Chișinău. Iar în ultimii ani ne-am regăsit și într-un proiect politic comun, în Alianța pentru Unirea Românilor.

George Scarlat a fost unul dintre acei oameni pe care îi întâlnești rar: un om cu o memorie prodigioasă, cu o vastă cultură politică și istorică și cu o capacitate de analiză greu de egalat. Cunoștea în profunzime spațiul estic, lumea de dincolo de Prut și politica românească, pe care o urmărea de decenii. Avea, în același timp, două însușiri care numai aparent se contraziceau. În relația cu oamenii era cald, jovial, generos, plin de umor, mereu pus pe glume. În fața realităților pe care trebuia să le înțeleagă și să le explice devenea analistul lucid, riguros, cu mintea rece și judecata limpede. Am gândit de multe ori la fel. Am acționat de multe ori împreună. Poate tocmai de aceea, după atâția ani, sunt greu de separat amintirile despre George de atâtea momente ale propriului meu drum. În ultima perioadă devenise membru al Consiliului Național de Conducere al AUR. Începuserăm un nou drum împreună. Erau proiecte de dus mai departe, lucruri de construit, planuri despre care vorbeam. Nu a mai fost să fie. Dumnezeu a avut alte planuri cu el. Rămân în urmă amintirea, lucrurile făcute împreună și sentimentul dureros al unei conversații întrerupte prea devreme. Suntem alături de Corina și de cei doi băieți ai lor, Radu și Luca, de care George era atât de mândru și despre care vorbea cu atâta dragoste. Pentru mine, va rămâne Porthos. Așa cum l-am cunoscut și cum l-am știut vreme de peste douăzeci de ani: cald cu oamenii, necruțător de lucid în analiză, cu umor, cu inteligență și cu o memorie care nu înceta să ne uimească. Rămas bun, George. Dumnezeu să te odihnească în pace. Vei rămâne în memoria și în sufletele noastre.”, a scris Dan Dungaciu.

Și Anca Alexandrescu a publicat un mesaj după moartea fostului său coleg din presă.

„Drum lin, George! Am fost colegi în presă, mi-a fost alături în campania de la București și în multe emisiuni. Îți mulțumesc pentru tot, George! Un super OM. Condoleanțe Corinei și celor doi fii ai lor. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris și ea pe contul de socializare.