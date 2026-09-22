Maria Petca Poptean, cunoscută drept „Privighetoarea Țării Oașului”, a murit marți, 22 septembrie, la vârsta de 72 de ani. Interpreta de muzică populară a avut o carieră de peste cinci decenii și a contribuit la promovarea tradițiilor și cântecului oșenesc, spun reprezentanții Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale.

Maria Petca Poptean a fost una dintre vocile cunoscute ale folclorului din Țara Oașului. A urcat pe scene din România și din străinătate timp de mai bine de 50 de ani, dedicându-și activitatea păstrării și promovării cântecului tradițional oșenesc.

Prima sa apariție în fața publicului a avut loc în 1970. De-a lungul carierei, artista a participat la numeroase spectacole și festivaluri, iar una dintre reușitele importante a fost legată de Festivalul „Maria Tănase”.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale a transmis un mesaj de condoleanțe

Reprezentanții Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale au anunțat dispariția interpretei și au transmis un mesaj de condoleanțe.

„Astăzi ne despărțim cu tristețe de un om care a purtat Țara Oașului în glas și în suflet. Rămân însă cântecele sale, amintirea întâlnirilor și a momentelor dăruite publicului, precum și exemplul unui om care a știut să păstreze și să transmită mai departe ceea ce a primit de la înaintași”, au transmis reprezentanții Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale.

Artista s-a implicat și în formarea unor grupuri dedicate folclorului și tradițiilor locale. În 2005, a înființat și coordonat grupul folcloric „Măgura” din Târșolț.

Trei ani mai târziu, în 2008, Maria Petca Poptean a pus bazele Asociației Culturale „Rapsodia Oașului”, prin care a continuat activitatea de promovare a patrimoniului cultural al zonei.

În 2019, la împlinirea vârstei de 65 de ani, artista a lansat volumul documentar „Maria Petca Poptean – Privighetoarea Oașului”.

Cartea a reunit informații despre activitatea sa artistică și despre parcursul dedicat cântecului tradițional din Țara Oașului.

Prin activitatea sa de-a lungul deceniilor, Maria Petca Poptean a contribuit la păstrarea și transmiterea obiceiurilor și cântecului oșenesc. Dispariția sa lasă în urmă înregistrările muzicale, proiectele culturale și amintirea unei artiste asociate cu folclorul din această zonă.