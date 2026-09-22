Cuba a respins marți declarațiile făcute de Donald Trump la Adunarea Generală a ONU, după ce președintele american a susținut că regimul de la Havana se află sub o presiune fără precedent și că acesta va cădea. Mai mulți membri ai delegației cubaneze au părăsit sala în timpul discursului liderului de la Casa Albă, potrivit AFP.

Donald Trump a folosit discursul susținut la New York pentru a vorbi despre presiunile exercitate asupra autorităților de la Havana și despre o posibilă schimbare politică în Cuba.

„Regimul comunist este sub presiune, cea mai puternică pe care a cunoscut-o vreodată (…). El va cădea”, a declarat Donald Trump în locuţiunea sa la tribuna ONU.

Președintele american a susținut că Statele Unite poartă negocieri cu Havana și a afirmat că libertatea va ajunge în Cuba.

„Libertatea va veni în Cuba”, a tunat locatarul Casei Albe.

Ministrul cubanez de Externe, Bruno Rodriguez, care conduce delegația țării la New York, a respins afirmațiile lui Donald Trump și a acuzat administrația americană că nu acceptă statutul Cubei de stat independent și suveran.

„Guvernul Statelor Unite este incapabil să accepte că Cuba este şi are dreptul să fie o ţară dfeplin independentă şi suverană”, a denunţatpe X ministrul cubanez de Externe Bruno Rodriguez, care conduce delegaţia cubaneză la New York.

Șeful diplomației cubaneze a respins și afirmațiile făcute de Trump la tribuna ONU.

„Niciuna dintre declaraţiile false proferate de către preşedintele Statelor Unite la ONU şi nicio calomnie nu pot şi nu vor putea nega acest fapt”, a subliniat şeful diplomaţiei cubaneze.

Mai mulți membri ai delegației cubaneze au părăsit sala Adunării Generale în timp ce Donald Trump vorbea despre situația din Cuba.

Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a criticat, la rândul său, declarațiile liderului american și a susținut că acestea nu reflectă situația reală din țara sa.

„Incapabil să justifice pedeapsa impusă poporului Cubei şi războiul său economic genocidar, preşedintele Statelor Unite repetă la ONU că Cuba reprezintă o ameninţare”, a denunţat pe X şeful statului cubanez.

Relațiile dintre Washington și Havana s-au deteriorat după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025. Administrația americană și-a intensificat presiunile asupra guvernului cubanez, în timp ce Havana a denunțat politica dusă de Washington.

Cuba se află la aproximativ 150 de kilometri de coastele Floridei, iar Donald Trump a descris în repetate rânduri insula drept o amenințare pentru securitatea Statelor Unite.

Administrația americană urmărește o schimbare politică la Havana și a intensificat presiunile economice asupra Cubei. Măsurile au loc pe fondul unei situații economice și energetice dificile pentru populația cubaneză.