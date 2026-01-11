Președintele american Donald Trump a cerut duminică ca autoritățile din Cuba să finalizeze un acord cu Statele Unite, avertizând că, în caz contrar, insula nu va mai primi petrol sau fonduri financiare, potrivit Reuters.

Pe platforma sa de socializare Truth Social, președintele american Donald Trump a afirmat că „petrolul și fondurile nu vor mai ajunge în Cuba – zero” , îndemnând ferm conducerea cubaneză să finalizeze un acord cu Statele Unite „înainte să fie prea târziu”. Trump a menționat că, de-a lungul mai multor ani, Cuba a beneficiat de cantități semnificative de petrol și resurse financiare din Venezuela.

Conform declarației sale, acest aranjament obișnuit a fost încheiay, iar Cuba trebuie să ajungă la un acord cu administrația de la Washington pentru a preveni efectele economice ale întreruperii ajutorului anterior. Trump a făcut această afirmație în contextul tensiunilor persistente dintre SUA și Havana.

Trump a afirmat că majoritatea cubanezilor implicați ar fi decedați în urma atacului american de săptămâna trecută și că Venezuela nu mai are nevoie de protecție împotriva „tâlharilor și șantajiștilor” care i-au sechestrat anterior.

În aceeași postare, liderul de la Casa Albă a afirmat că Venezuela se află acum sub protecția „Statelor Unite ale Americii, cea mai puternică armată din lume”, care îi va asigura securitatea, consolidând mesajul său despre schimbările regionale după recentele intervenții americane.

După aproape șase decenii de sancțiuni parțiale și aproape 64 de ani de embargo economic total din partea SUA, Cuba pare să fi înregistrat o scădere a populației sub 8 milioane, potrivit studiilor demografice independente, cu o pierdere medie anuală de aproximativ 820.000 de persoane. Experții invocă blocada, crizele economice, serviciile publice în declin, represiunea politică și deziluzia față de revoluție ca factori principali ai acestei scăderi.

În paralel, tensiunile externe se accentuează, administrația Trump intensificând prezența militară americană în Caraibe și exercitând presiuni asupra regimurilor din Venezuela, Panama, Columbia și Cuba, inclusiv prin atacuri diplomatice și amenințări directe. Aceste măsuri se suprapun asupra dificultăților interne, amplificând efectele economice și sociale ale politicilor restrictive asupra populației cubaneze.