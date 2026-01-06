Autoritățile cubaneze au afirmat că 32 de membri ai forțelor militare și de securitate cubaneze au fost uciși în timpul operațiunii militare desfășurate de Statele Unite în Venezuela, în cursul căreia președintele vénézuélien Nicolás Maduro a fost capturat, transmite La Havane într-un comunicat oficial.

Potrivit statului cubanez, cei 32 de cubanezi decedați ieșiseră în Venezuela pentru a îndeplini misiuni legate de securitate și apărare în sprijinul guvernului Maduro, un partener apropiat al Cubei în America Latină în ultimele decenii. Cei uciși erau membri ai forțelor armate și ai serviciilor de informații, iar Havana a decretat două zile de doliu național în onoarea lor.

Incidentul face parte dintr-o operațiune militară complexă desfășurată la începutul lunii ianuarie 2026 de forțele Statelor Unite în Venezuela, sub denumirea de cod „Operation Absolute Resolve”.

În cursul raidului, forțele americane au bombardat poziții urbane, baze militare și alte obiective strategice în Caracas și în alte părți ale țării, înainte de a reține și transfera pe Maduro și soția sa în Statele Unite pentru a răspunde unor acuzații penale.

Operațiunea americană a generat pierderi semnificative de vieți omenești și a dus la decese greu de verificat complet în mod independent: guvernul cubanez a raportat cei 32 de soldați cubanezi uciși, în timp ce alte surse sugerează că și numeroși militari venezueleni ar fi pierit în luptele din timpul asaltului.

Anunțul Cubei a fost însoțit de declarații dure din partea oficialilor de la Havana, care au calificat operațiunea americană drept un act de agresiune și „terorism de stat”. Liderii cubanezi au lăudat sacrificiul militarilor și agenților de securitate ca pe o dovadă a solidarității lor cu Venezuela și cu propria conducere.

Acest eveniment intensifică tensiunile geopolitice din regiune. Relațiile dintre Havana și Caracas sunt de lungă durată, iar cooperarea militară și de securitate între cele două state a fost unul dintre pilonii acestei alianțe. Poziția Cubei este reflectată în declarațiile oficiale și în mass-media de stat, care au prezentat victimele ca făcând parte dintr-o „luptă eroică” împotriva forțelor americane.