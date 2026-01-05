International

Cuba susține că 32 de cubanezi ar fi murit în operațiunea SUA din Venezuela

Cuba susține că 32 de cubanezi ar fi murit în operațiunea SUA din Venezuela
Guvernul Cubei a declarat, duminică, că cel puțin 32 de cetățeni cubanezi și-au pierdut viața în cursul raidului militar desfășurat de forțele Statelor Unite ale Americii în Venezuela, în încercarea de a captura și extrage președintele Nicolas Maduro pentru a fi judecat în Statele Unite.

Autoritățile cubaneze au anunțat în același timp două zile de doliu național pentru a marca memoria celor decedați și au precizat că detaliile privind înmormântările urmează să fie anunțate ulterior.

Comunicatul oficial al autorităților cubaneze

Într-un comunicat oficial publicat de guvernul Cubanez, citat de Reuters, s-a precizat că toți cei 32 de decedați erau membri ai forțelor armate și ai agențiilor de informații cubaneze implicați în operațiuni de securitate.

În declarația oficială se arată:

„Fideli responsabilităților lor în materie de securitate și apărare, compatrioții noștri și-au îndeplinit datoria cu demnitate și eroism și au căzut, după o rezistență acerbă, în luptă directă cu atacatorii sau ca urmare a bombardamentelor asupra instalațiilor.”

Guvernul cubanez nu a oferit, în acest moment, detalii complete despre circumstanțele exacte în care acești cetățeni au fost uciși sau despre misiunile specifice în care erau implicați.

Declarația privind zilele de doliu

Autoritățile de la Havana au anunțat că 5 și 6 ianuarie vor fi două zile de doliu în Cuba, în memoria persoanelor decedate, și au menționat că programul înmormântărilor va fi făcut public ulterior.

Decizia de a anunța o perioadă de doliu survine pe fondul rapoartelor potrivit cărora cetățenii cubanezi erau prezenți în Venezuela în scopuri de securitate și sprijin, iar prezența lor în această țară aliată ar fi implicat roluri legate de protecția președintelui sau alte funcții de securitate.

Operațiunea SUA și capturarea președintelui Maduro

Raidul militar american a avut loc sâmbăta trecută în capitala Caracas, Venezuela, în cadrul unei operațiuni în care forțele Statelor Unite au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, pentru a-i aduce în fața justiției din SUA, unde sunt așteptați să fie judecați pentru presupuse infracțiuni legate de traficul de droguri.

După capturare, Maduro și Flores au fost transportați în Statele Unite, unde Maduro este deținut într-un centru de detenție din New York în așteptarea înfățișării în fața tribunalului luni, sub acuzația de trafic de droguri, conform declarațiilor oficiale.

Rolul personalului cubanez

Comunicatul guvernului cubanez subliniază că toți cei uciși făceau parte din forțele armate sau serviciile de informații ale Cubei.

Conform relatărilor, nu este clar câți dintre acești cetățeni cubanezi erau direct responsabili de securitatea lui Maduro și câți erau implicați în alte operațiuni sau locații din Venezuela în momentul incidentului.

Această lipsă de detalii a fost remarcată în raportările internaționale, unde se menționează că nu există informații precise privind numărul cubanezilor implicați în gărzile personale ale președintelui sau în alte sarcini de securitate la momentul operațiunii.

Contextul operațiunii internaționale

Operațiunea militară care a dus la capturarea președintelui Maduro a fost descrisă în relatări ca o acțiune a forțelor SUA desfășurată pentru a-l extrage și a-l aduce în fața justiției pentru acuzații legate de narco-terorism și conspirație pentru trafic de droguri, acuzații incluse într-un act de acuzare din 2020, pe care Maduro le-a negat în mod constant.

Potrivit declarațiilor oficiale cubaneze, cetățenii care și-au pierdut viața în timpul raidului au fost implicați în sarcini legate de securitate și apărare, iar guvernul cubanez a apreciat în mod oficial serviciul lor ca fiind realizat „cu demnitate și eroism”.

