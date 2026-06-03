Președintele SUA Donald Trump nu suferă de probleme cognitive și își desfășoară activitatea într-un ritm susținut, a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în cadrul unei audieri în Camera Reprezentanților. Discuția a avut loc în contextul unor întrebări formulate de congresmanul democrat Ted Lieu, în timp ce Casa Albă a publicat recent rezultatele celui mai nou control medical efectuat de liderul american.

Subiectul stării de sănătate a lui Donald Trump a fost abordat miercuri în cadrul unei audieri a Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților. Secretarul de stat Marco Rubio a respins îngrijorările privind capacitatea cognitivă a liderului de la Casa Albă și a susținut că acesta își exercită atribuțiile fără probleme.

„Voi spune doar atât: s-ar putea să nu vă placă politicile sale, s-ar putea să nu vă placă deciziile pe care le-a luat, dar vă asigur că acesta nu este un preşedinte care doarme sau suferă de vreo tulburare cognitivă”, a declarat Rubio în faţa Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanţilor.

Declarația a venit după intervenția congresmanului democrat Ted Lieu, care a prezentat imagini video în care Donald Trump apare cu ochii închiși în timpul unor reuniuni oficiale și a pus sub semnul întrebării starea sa cognitivă.

„În loc să organizăm şedinţe de cabinet în stil nord-coreean, unde toată lumea îl linguşeşte pe Trump, vă rog să spuneţi lucrurilor pe nume: ceva nu este în regulă cu Trump", a declarat congresmanul Lieu.

Marco Rubio a respins acuzațiile și a criticat tema discuției.

„Nici măcar nu ştiu cum să răspund la asta, doar pot să vă spun că este absurd şi ridicol, şi nu-mi vine să cred că suntem într-o şedinţă a Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanţilor în acest moment crucial al politicii externe americane”, a replicat secretarul de stat. La rândul său, congresmanul democrat i-a răspuns: „Continuaţi să minţiţi”.

Rubio a insistat că Donald Trump își desfășoară activitatea fără întrerupere.

„Nu doarme la propriu, lucrează zi şi noapte, ore întregi, în fiecare zi, într-un ritm inuman”.

Deși starea de sănătate a lui Donald Trump nu a generat dezbateri similare celor care au marcat finalul mandatului lui Joe Biden, subiectul continuă să fie prezent în spațiul public american.

Potrivit unui sondaj Washington Post/ABC News/Ipsos, 59% dintre respondenți consideră că actualul președinte nu are capacitatea mentală necesară pentru a conduce Statele Unite, iar 55% apreciază că nu dispune de condiția fizică necesară pentru exercitarea funcției.

Donald Trump urmează să împlinească 80 de ani pe 14 iunie și este cel mai în vârstă președinte învestit vreodată în funcție în Statele Unite.

La sfârșitul săptămânii trecute, Casa Albă a făcut public cel mai recent raport medical al liderului republican, după o vizită efectuată la Centrul Medical Militar Național Walter Reed. Controlul medical și stomatologic a avut loc pe 26 mai și a durat aproximativ trei ore și jumătate. După finalizarea investigațiilor, Donald Trump a transmis pe platforma sa de socializare: „Tocmai am terminat controlul fizic semestrial la Centrul Militar Walter Reed. Totul a ieșit PERFECT. Mulțumesc medicilor și personalului de excepție!”

Memorandumul semnat de medicul prezidențial, căpitanul Sean Barbabella, arată că liderul american „rămâne într-o stare excelentă de sănătate, demonstrând funcții cardiace, pulmonare, neurologice și fizice generale puternice”.

Documentul menționează că Donald Trump este apt pentru exercitarea funcției de președinte.

Raportul medical face referire și la insuficiența venoasă cronică diagnosticată anul trecut, după apariția unor episoade de umflare a picioarelor. Potrivit medicului prezidențial, în prezent există o „ușoară umflare a picioarelor, dar cu o îmbunătățire evidentă față de anul trecut”. De asemenea, documentul explică apariția frecventă a unor vânătăi pe mâinile președintelui prin activitatea publică intensă și utilizarea zilnică a aspirinei.

În ceea ce privește iritația observată pe partea dreaptă a gâtului, medicii au atribuit-o unui „tratament preventiv cu cremă dermatologică” administrat pentru o perioadă de o săptămână.

Raportul mai arată că o tomografie computerizată efectuată anul trecut nu a evidențiat probleme cardiovasculare. Referitor la starea sa mentală, Donald Trump a susținut în repetate rânduri că nu are dificultăți cognitive și că a trecut cu succes testele efectuate.

„Mă simt exact ca acum 50 de ani”, a declarat Trump, adăugând totodată că „va veni o zi când acest lucru nu se va mai întâmpla”.