La 7 zile de la lansare, peste 100 de companii din România folosesc deja platforma Yvora pentru conformitatea cu Regulamentul european privind ambalajele (PPWR)

Circulad'OR anunță că, la o săptămână de la lansarea oficială din 29 iulie 2026, platforma Yvora (www.yvora.ro) este folosită deja de peste 100 de companii din România, care emit zilnic fișe de ambalaj, documentații tehnice și declarații de conformitate pentru peste 500 de coduri de ambalaj.

Circulad’OR SRL este compania care a dezvoltat Yvora, parte a grupului Reciclad’OR. Produsul a fost construit cu sprijinul consultativ direct al Reciclad’OR S.A., organizația de implementare a răspunderii extinse a producătorului (OIREP) a grupului, care administrează astăzi mii de contracte active de conformare privind gestionarea ambalajelor pentru companii din România.

Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR) devine parțial exigibil începând cu 12 august 2026, termen până la care companiile care introduc ambalaje pe piața Uniunii Europene trebuie să poată dovedi conformitatea acestora prin documentație tehnică completă și declarație de conformitate.

În platformă se emit zilnic fișe de ambalaj, documentații tehnice și declarații de conformitate pentru peste 500 de coduri de ambalaj, cu o săptămână înainte ca primele cerințe ale Regulamentului (UE) 2025/40 să devină exigibile, pe 12 august.

Platforma Yvora automatizează acest proces: pentru fiecare ambalaj, utilizatorii construiesc o fișă cu componentele acestuia, din care se generează automat Documentația Tehnică (Anexa VII) și Declarația de Conformitate (Anexa VIII), în maximum 5 minute per ambalaj. La validare, fiecare document este arhivat, conform cerințelor Art. 39 din regulament, cu perioade de retenție de 5 sau 10 ani, iar dosarul complet al fiecărui cod se descarcă într-un singur fișier arhivă.

Pe lângă documentele obligatorii, aplicația include analize tehnice de risc pentru fiecare ambalaj, un Registru EPR pentru piețele din Uniunea Europeană, funcții de import și export de date, precum și un API pentru integrarea cu sistemele interne ale companiilor. Fiecare abonament include instrucțiuni pentru fiecare câmp al platformei, ghiduri de completare, module de eLearning și acces la un consultant specializat în PPWR.

„Cifrele acestea nu sunt promisiuni, sunt realitățile companiilor care se aliniază la cerințele PPWR. Diferența dintre a fi pregătit și a fi expus riscurilor nu se vede săptămâna aceasta - se vede la primul audit sau la următoarele cerințe complexe ale PPWR care vor intra în vigoare.” - Marius Brînzea, Director Strategie, Reciclad’OR

Termenele reglementate se eșalonează până în 2030, pe măsură ce noi cerințe PPWR devin aplicabile: etichetarea armonizată și codul QR, conținutul minim de plastic reciclat, eco-modularea tarifelor EPR, reutilizarea, ambalajele interzise, minimizarea și spațiul gol în ambalaje, printre altele. Yvora urmează să integreze aceste module pe măsură ce actele delegate ale Comisiei Europene devin aplicabile, fără costuri suplimentare pentru abonații existenți.

YVORA este prima aplicație dezvoltată integral în România pentru gestionarea operațională și strategică a tuturor cerințelor din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR). Platforma este disponibilă pe yvora.ro, și se adresează tuturor companiilor care introduc produse ambalate pe piața Uniunii Europene. Yvora oferă companiilor un flux complet, de la fișa ambalajului până la documentele de conformitate arhivate. Testarea aplicației, pe ambalaje proprii, este gratuită timp de 48 de ore, pe yvora.ro.

Yvora nu pornește ca un start-up software fără istoric, ci ca produsul unei echipe care gestionează deja, operațional, obligațiile de mediu ale unui număr mare de companii românești - și care a construit platforma pornind exact de la problemele reale întâlnite în acest proces.