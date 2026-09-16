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Ursula von der Leyen vrea un „Consiliu European de Securitate”

Ursula von der Leyen vrea un „Consiliu European de Securitate”Ursula von der Leyen / sursa foto: captura video
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Din cuprinsul articolului

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va propune miercuri, în Parlamentul European, o schimbare importantă a arhitecturii de securitate a Europei, potrivit unui proiect al discursului său privind Starea Uniunii Europene, consultat în avans de Euractiv.

Ce intenții are Ursula von der Leyen cu noul „Consiliu European de Securitate”

Von der Leyen intenționează să susțină crearea unui „Consiliu European de Securitate”, în cadrul căruia liderii UE, alături de reprezentanți ai Ucrainei, Marii Britanii, Norvegiei, Canadei și ai altor state, să poată coordona răspunsurile la amenințările de securitate.

„Este cu atât mai urgent acum, având în vedere natura și amploarea riscurilor cu care ne confruntăm. De aceea, vom prezenta ideile noastre pentru ca un Consiliu European de Securitate să devină realitate”, se arată în proiectul discursului.

Președinta Comisiei va propune și crearea unui nou „protocol de securitate”, inspirat de articolul 4 al Tratatului NATO. Acesta ar permite unui stat membru al UE să solicite convocarea celorlalte state atunci când consideră că securitatea sau integritatea sa teritorială este amenințată.

„Ne consolidăm activitatea împreună cu NATO. Dar doctrina, instituțiile și procesul nostru decizional nu au ținut pasul cu noua realitate”, ar urma să spună von der Leyen.

Ideea unui Consiliu European de Securitate, discutată anterior în special ca inițiativă franco-germană, a căpătat un nou impuls după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, s-a pronunțat în repetate rânduri pentru înființarea unui astfel de organism.

Canada, partener strategic pentru Europa

În prezența premierului canadian Mark Carney, von der Leyen va propune și o „Alianță pentru viitor” între UE și Canada, menită să aprofundeze cooperarea dintre cele două părți.

„Vrem să ducem relația cu Canada la cel mai înalt nivel posibil”, se arată în proiectul discursului.

sursa: Facebook

Comisia Europeană consideră că aderarea Canadei la UE este imposibilă din punct de vedere juridic, inclusiv din cauza poziționării geografice a țării.

Discursul va aborda și securitatea și dezvoltarea inteligenței artificiale, schimbările climatice și competitivitatea industriei europene. Von der Leyen este așteptată să invite reprezentanți ai marilor companii de tehnologie la discuții privind ritmul dezvoltării AI.

Cenzura pe internet pentru copii și un plan pentru caniculă, în discursul pe care-l va ține Von der Leyen

Președinta Comisiei va anunța, de asemenea, prezentarea unui „Kids Act”, prin care accesul copiilor la anumite servicii online ar putea fi limitat, inclusiv pentru cei cu vârsta sub 15 ani.

Pe agenda sa se află și un plan european pentru caniculă, destinat sistemelor de avertizare timpurie și pregătirii serviciilor medicale.

În domeniul migrației, von der Leyen va propune un „European Emergency Response Framework”, un mecanism destinat situațiilor în care UE se confruntă cu ceea ce proiectul descrie drept migrație „organizată și folosită ca armă”. Mecanismul ar putea permite, în situații strict definite și pentru perioade limitate, o anumită flexibilitate în aplicarea procedurilor obișnuite.

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