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Ursula von der Leyen, mesaj ferm după atacurile din Marea Neagră: Este din ce în ce mai îngrijorător

Ursula von der Leyen, mesaj ferm după atacurile din Marea Neagră: Este din ce în ce mai îngrijorătorUrsula von der Leyen / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți, 6 octombrie 2026, că situația din Marea Neagră este „din ce în ce mai îngrijorătoare”, după ce două nave comerciale au fost lovite în zona economică exclusivă a Bulgariei, la o zi după ce un alt vas comercial a fost grav avariat și s-a scufundat în largul coastelor României.

Mesajul a fost transmis de Ursula von der Leyen pe platforma X, în contextul unei serii de incidente care afectează nave civile ce navighează în apropierea coastelor statelor membre NATO de la Marea Neagră. Șefa Comisiei Europene a subliniat că atacurile asupra transportului comercial și echipajelor civile sunt inacceptabile și a transmis solidaritatea Uniunii Europene cu statele membre de pe flancul estic.

Două nave comerciale, lovite în zona economică a Bulgariei

Cele două nave au fost atacate în cursul dimineții de marți, în zona economică exclusivă a Bulgariei, la aproximativ 112 kilometri de orașul Byala. Potrivit autorităților bulgare, au fost folosite drone aeriene și maritime.

Una dintre nave, sub pavilion togolez, s-a scufundat, iar membrii echipajului sunt în continuare căutați. O a doua navă, sub pavilion Palau și care transporta cereale, a fost avariată și a luat foc. Echipajul acesteia a fost evacuat cu ajutorul unor nave bulgare.

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Premierul Bulgariei, Rumen Radev, a declarat că atacul reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și a anunțat continuarea operațiunilor de căutare și salvare.

Autoritățile nu au stabilit oficial, până în prezent, cine se află în spatele atacului. Reuters a relatat că unele evaluări inițiale ale unei surse din domeniul securității maritime indică posibilitatea implicării Rusiei, însă această informație nu a fost confirmată oficial.

Ursula von der Leyen: Atacurile asupra navelor civile sunt inacceptabile

În mesajul publicat pe X, Ursula von der Leyen a atras atenția asupra riscului pentru navele comerciale și echipajele acestora.

„Navele comerciale – și echipajele nevinovate – sunt vizate, iar vieți au fost deja pierdute pe mare”, a transmis președinta Comisiei Europene.

Ea a precizat că două nave comerciale au fost lovite marți în zona economică a Bulgariei și a făcut legătura cu incidentul produs cu o zi înainte în zona economică exclusivă a României.

„Atacurile asupra transportului maritim civil sunt inacceptabile”, a mai transmis von der Leyen, exprimând „deplina solidaritate” a Uniunii Europene cu statele membre de pe flancul estic.

Un alt vas comercial s-a scufundat în apropierea României

Mesajul oficialului european vine la o zi după incidentul în care nava Royad Mammadov a fost cuprinsă de un incendiu în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României.

Autoritățile române au anunțat că două persoane au murit, iar alte 11 au fost salvate. Nava, care naviga sub pavilion Saint Kitts și Nevis, era asociată cu Turcia și transporta cereale. Vasul plecase din portul ucrainean Izmail și se îndrepta spre Ravenna, Italia.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că nava a fost lovită de o dronă rusească, însă autoritățile române nu au confirmat oficial cauza incendiului și a scufundării. Rusia nu a revendicat atacul.

Incidentul s-a produs la aproximativ 30 de mile marine sud de Sfântu Gheorghe, în județul Tulcea, în afara apelor teritoriale ale României. Operațiunile de căutare și salvare au fost coordonate de autoritățile române.

Crește presiunea asupra navigației comerciale din Marea Neagră

Cele două incidente succesive readuc în atenție riscurile la care sunt expuse navele comerciale care transportă cereale și alte mărfuri în Marea Neagră.

Premierul bulgar Rumen Radev a avertizat că astfel de atacuri afectează navigația și pot determina creșterea costurilor de asigurare pentru transportul maritim. Bulgaria a mobilizat echipe de intervenție și căutare, iar autoritățile monitorizează inclusiv eventualele efecte asupra mediului.

Pentru România, Bulgaria și Turcia, securitatea rutelor maritime din Marea Neagră are o importanță strategică, atât pentru comerț, cât și pentru transporturile de cereale provenite din Ucraina.

Investigațiile continuă

În acest moment, circumstanțele exacte ale celor două atacuri din zona economică bulgară și ale incidentului produs în apropierea României sunt încă investigate.

Declarația Ursulei von der Leyen marchează o reacție la nivelul Uniunii Europene după extinderea incidentelor asupra transportului comercial din Marea Neagră. Bruxellesul nu a atribuit oficial atacurile unei anumite părți, iar autoritățile implicate continuă să stabilească modul în care au fost produse incidentele și cine este responsabil.

Pentru moment, operațiunile prioritare rămân căutarea membrilor echipajului navei scufundate în zona Bulgariei și clarificarea circumstanțelor în care au fost lovite navele comerciale.

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