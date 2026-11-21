Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat o presupusă tentativă de asasinat asupra rapperului Kyivstone, cetățean american și ucrainean, în Danemarca, pe care o atribuie serviciilor de informații ruse. Doi cetățeni danezi au fost inculpați în acest caz, fiind suspectați că ar fi fost recrutați pentru a-l ucide pe artist, potrivit informațiilor relatate de presa daneză și citate de AFP.

Atacul ar fi fost planificat înaintea unui concert pe care rapperul urma să îl susțină pe 25 septembrie, în Charlottenlund, suburbie a Copenhagăi. Suspecții au fost arestați înainte de eveniment, iar acuzațiile formulate împotriva lor sunt respinse de cei doi. Cazul readuce în atenție avertismentele europene privind operațiunile de destabilizare atribuite Moscovei.

Într-un comunicat publicat de Comisia Europeană, Ursula von der Leyen a calificat incidentul drept un atac produs pe teritoriul Uniunii Europene și a transmis că Bruxelles-ul își exprimă solidaritatea cu Danemarca și cu celelalte state membre care se confruntă cu amenințări hibride atribuite Rusiei.

„A fost un atac pe teritoriul Uniunii Europene. Este inacceptabil”, a transmis președinta Comisiei Europene.

Von der Leyen a avertizat că astfel de acțiuni devin tot mai directe și mai periculoase, subliniind că securitatea statelor membre trebuie tratată ca o responsabilitate comună la nivel european.

Potrivit televiziunii publice daneze DR, citată de AFP, doi cetățeni danezi au fost inculpați în legătură cu presupusul complot împotriva rapperului Kyivstone. Anchetatorii suspectează că aceștia ar fi fost recrutați de serviciile de informații ruse pentru a-l asasina pe artist.

Cei doi au fost arestați înaintea concertului programat pe 25 septembrie, în Charlottenlund, localitate aflată în apropierea capitalei daneze. Aceștia resping acuzațiile formulate împotriva lor.

Serviciile daneze de informații au anunțat, de asemenea, o conferință de presă pentru vineri seară, în cadrul căreia urmau să prezinte informații privind evoluția amenințărilor asociate Rusiei.

Președinta Comisiei Europene a afirmat că Uniunea dispune de instrumente pentru a răspunde unor astfel de incidente, inclusiv echipe de intervenție rapidă și sancțiuni care pot fi aplicate persoanelor considerate responsabile.

Bruxelles-ul urmează să prezinte o nouă Strategie europeană de securitate, menită să consolideze capacitatea de pregătire și de descurajare a Uniunii în fața amenințărilor.

Von der Leyen a transmis și un mesaj referitor la sprijinul european pentru Ucraina, afirmând că eventualele încercări ale Rusiei de a influența statele membre și de a reduce susținerea acordată Kievului nu vor avea rezultatul urmărit.

„Dacă Rusia intenționează să ne slăbească sprijinul pentru Ucraina, va obține exact opusul. Hotărârea noastră nu va face decât să crească”, a declarat Ursula von der Leyen.

Cazul rapperului Kyivstone este prezentat de conducerea europeană în contextul preocupărilor privind securitatea statelor membre și presupusele operațiuni hibride atribuite Moscovei.