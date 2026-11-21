Republica Moldova. Un microbuz donat în urmă cu șapte ani pentru transportarea copiilor cu dizabilități severe este folosit acum de primarul Chișinăului, Ion Ceban. Acuzația a fost lansată de vicepreședinta Partidului Național Moldovenesc, Tatiana Codreanu, care consideră că edilul ar face abuz de un bun destinat unui serviciu social. Ceban confirmă că se deplasează cu acest vehicul, dar respinge acuzațiile și susține că nu a încălcat legea. Potrivit lui, microbuzul este vechi și nu mai era utilizat pentru transportarea copiilor.

Tatiana Codreanu afirmă că a recunoscut mașina în care se deplasa Ion Ceban după ce l-a văzut la un eveniment public. Potrivit acesteia, microbuzul a fost donat în 2019 serviciului social „Casa Comunitară”, pentru transportarea copiilor cu dizabilități severe.

Vehiculul ar fi fost cumpărat din Germania, cu sprijinul unei rețele internaționale de hipermarketuri și al unei organizații neguvernamentale. Acesta era echipat cu o rampă specială, care permitea urcarea persoanelor aflate în scaune cu rotile.

Codreanu susține că, la momentul donației, copiii aveau posibilități limitate de deplasare și rareori puteau părăsi curtea instituției. Ea atrage atenția că microbuzul folosit acum de primar nu mai are autocolantele donatorilor, deși, în opinia sa, condițiile inițiale ale donației ar trebui respectate în continuare.

„În 2019, o rețea internațională de hipermarketuri, în parteneriat cu o organizație neguvernamentală, a cumpărat din Germania, acest microbuz dotat cu rampă specială pentru transportarea persoanelor în scaune rulante. Donația a fost făcută pentru că acești copii cu dizabilități severe erau limitați la curtea casei în care locuiau”, a menționat Codreanu.

Primarul Ion Ceban nu neagă că folosește microbuzul. Edilul spune însă că vehiculul aparține Primăriei Chișinău și că nu vede nicio încălcare a legii în faptul că se deplasează cu acesta.

Ceban explică faptul că mașina nu ar mai fi fost folosită de câțiva ani pentru transportarea copiilor, deoarece este învechită. El susține că a apelat la acest mijloc de transport după accidentul în urma căruia a ajuns în scaun cu rotile. Deși medicii i-ar fi recomandat să rămână acasă, primarul spune că a căutat o soluție pentru a putea continua să meargă la serviciu.

„Este un autovehicul al Primăriei și nu este o ilegalitate, iar în ultimii câțiva ani, acest microbuz nu a fost utilizat pentru deplasarea copiilor, deoarece este unul învechit și nu era folosit pentru această destinație. Deși medicii au spus că ar fi bine să rămân acasă în această perioadă, am căutat soluții pentru a putea ieși la muncă. Iar dacă cineva consideră că deplasarea mea cu această mașină reprezintă un abuz, să rămână pe seama fiecăruia. Cererile adresate serviciilor sociale pe care le deținem sunt satisfăcute”, a menționat Ceban.

Ion Ceban s-a accidentat la mijlocul lunii august, în timpul unei vacanțe petrecute cu familia. Primarul a revenit de urgență în Republica Moldova și a fost operat la picioare. La acel moment, nu a precizat unde se afla și în ce împrejurări s-a produs accidentul.

Ulterior, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora edilul ar fi fost în Capul Verde. De asemenea, au fost publicate imagini în care acesta apare într-un scaun cu rotile, pe aeroportul din Londra, cu ambele picioare bandajate.