Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 a fost înregistrat luni, 23 noiembrie 2026, la ora 03:38, în zona seismică Vrancea. Potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), mișcarea tectonică s-a produs la o adâncime de 103,9 kilometri, la doar două zile după un alt seism înregistrat în aceeași regiune.

Seismul produs în primele ore ale zilei de luni a fost clasificat de specialiști drept un cutremur slab, de adâncime intermediară. Datele publicate de INFP indică o magnitudine locală de 2,5, evenimentul fiind înregistrat la ora 03:38:47.

Epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe din centrul și estul țării, printre care Focșani, Buzău și Brașov.

Potrivit informațiilor prezentate de INFP, mișcarea tectonică de luni dimineață a avut loc la aproximativ 103,9 kilometri adâncime.

Epicentrul a fost situat la 38,9 kilometri vest de Focșani, 61,8 kilometri nord de Buzău și 84,1 kilometri est de Brașov. Deși seismul s-a produs relativ aproape de aceste localități, magnitudinea redusă nu indică automat că mișcarea pământului a fost resimțită de populație.

Intensitatea cu care un cutremur este perceput la suprafață depinde de mai mulți factori, printre care adâncimea focarului, distanța față de epicentru și caracteristicile terenului. Magnitudinea exprimă dimensiunea unui eveniment seismic, în timp ce intensitatea descrie efectele acestuia într-un anumit loc.

Seismul de luni dimineață a fost înregistrat la două zile după un alt cutremur produs în zona Vrancea. Sâmbătă, 21 noiembrie, INFP a raportat o mișcare tectonică având magnitudinea de 3,4, produsă în aceeași regiune seismică.

Anterior, pe 18 noiembrie, un cutremur cu magnitudinea de 5,7 a fost resimțit în mai multe regiuni din România. Mișcarea tectonică din 18 noiembrie a fost semnificativ mai puternică decât cele înregistrate ulterior, fiind percepută și în afara zonei epicentrale.

Zona seismică Vrancea este una dintre cele mai active din România, aici fiind înregistrate frecvent cutremure la adâncimi intermediare.