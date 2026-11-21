FBI investighează o posibilă breșă de securitate în National Crime Information Center (NCIC), baza de date națională folosită de poliția americană pentru verificarea mandatelor de arestare și a informațiilor privind antecedentele penale. Incidentul, descoperit în ultimele zile pe 20 noiembrie 2026, ar reprezenta al doilea atac cibernetic asupra unui sistem al FBI în ultimele luni.

Potrivit informațiilor preluate de Reuters, două persoane familiarizate cu ancheta au confirmat că autoritățile investighează o posibilă intruziune. FBI nu a oferit, până la momentul publicării informațiilor, un comentariu oficial, iar identitatea atacatorilor și natura datelor care ar fi fost accesate rămân necunoscute.

National Crime Information Center este un sistem informatic utilizat de agențiile federale, statale și locale de aplicare a legii din Statele Unite. Acesta permite schimbul rapid de informații necesare investigațiilor și activităților polițienești.

Baza de date include informații despre persoane urmărite, mandate de arestare, antecedente penale și verificări de background. Accesul la aceste date este utilizat de autorități în numeroase situații, de la identificarea persoanelor suspectate de infracțiuni până la verificări efectuate în timpul intervențiilor polițienești.

Deocamdată, nu există informații publice care să confirme ce date ar fi fost accesate, copiate sau modificate în urma presupusei intruziuni.

Posibila intruziune în NCIC vine la câteva luni după un alt incident de securitate care a vizat infrastructura FBI. În septembrie 2026, gruparea de criminalitate informatică ShinyHunters a revendicat compromiterea site-ului FBIJobs.gov, platforma utilizată pentru recrutarea personalului.

Grupul a susținut că a obținut date referitoare la angajați actuali și foști angajați ai FBI, precum și la persoane care au depus candidaturi pentru posturi în cadrul instituției. FBI a deschis atunci o investigație, însă amploarea exactă a incidentului și proveniența datelor nu au fost stabilite public în totalitate.

ShinyHunters a susținut că atacul asupra platformei de recrutare a fost o reacție la un avertisment public al FBI privind plata răscumpărărilor solicitate de grupurile de criminalitate informatică. Organizația este cunoscută pentru atacuri în care obține date și amenință victimele cu publicarea acestora.

Nu există, până în prezent, informații care să confirme că gruparea ShinyHunters ar fi responsabilă și pentru presupusa breșă din NCIC.

Noul incident apare într-o perioadă în care mai multe instituții și companii americane au fost afectate de probleme informatice. În ultimele zile au fost raportate întreruperi care au afectat servicii Microsoft, instituții financiare, sisteme de control al traficului aerian și infrastructura informatică a Agenției Naționale de Securitate (NSA).

Autoritățile americane nu au atribuit aceste întreruperi unor atacuri cibernetice coordonate. Potrivit informațiilor relatate de presa americană, administrația Trump a susținut că problemele respective nu au fost provocate de atacuri informatice.

Separat, Departamentul Agriculturii din SUA a fost vizat de un incident informatic care ar fi afectat anumite aplicații, inclusiv sisteme utilizate pentru procesarea unor plăți către fermieri, potrivit relatărilor Nextgov/FCW.

Până la publicarea informațiilor, FBI nu a confirmat oficial compromiterea bazei NCIC. Nu se știe dacă atacatorii au accesat efectiv date sensibile, dacă au exfiltrat informații sau dacă au reușit să modifice înregistrări.

Investigația urmează să clarifice natura intruziunii, modul în care ar fi fost accesat sistemul și eventualele consecințe asupra infrastructurii utilizate de agențiile de aplicare a legii din Statele Unite.