Datele personale ale aproximativ 16.000 de clienți Visa, Mastercard și JPMorgan Chase au fost sustrase în urma unui atac informatic care a vizat un furnizor extern de servicii. După ce au cerut companiilor să plătească o răscumpărare în termen de 48 de ore, hackerii au publicat informațiile furate pe dark web. Cele trei companii au confirmat incidentul, dar au susținut că datele cardurilor și informațiile financiare nu au fost compromise, potrivit Associated Press.

Atacul cibernetic a vizat un subcontractor care oferea servicii pentru JPMorgan Chase, Visa și Mastercard. Printre informațiile sustrase se află adrese de e-mail, numere de telefon și, în unele situații, identificatori ai conturilor JPMorgan Chase.

Gruparea care și-a asumat responsabilitatea pentru atac se numește n0n. Hackerii au transmis celor trei companii un ultimatum de 48 de ore pentru achitarea unei răscumpărări. După expirarea termenului, aceștia au publicat documentele obținute ilegal.

Firma de securitate cibernetică SOCRadar a declarat pentru AFP că atacatorii au făcut publice documente prin care încearcă să-și susțină revendicarea. Cu toate acestea, autenticitatea materialelor nu a putut fi verificată independent.

Conform SOCRadar, gruparea ar avea origini în Rusia și ar fi apărut în luna septembrie. Membrii acesteia susțin că au reușit să compromită sistemele informatice ale aproape 200 de companii din diferite țări.

Banca americană JPMorgan Chase a confirmat că mai mulți furnizori externi cu care colaborează au fost vizați de un atac informatic.

„Am aflat că terți care furnizează servicii companiei au fost ținta unui atac cibernetic”, a transmis instituția pe platforma X.

Reprezentanții băncii au explicat că, potrivit verificărilor efectuate până în prezent, atacatorii ar fi accesat anumite informații de marketing stocate în bazele de date ale furnizorilor. Acestea ar putea include numele și adresele de e-mail ale unor clienți.

JPMorgan Chase a mai transmis că activitatea serviciilor bancare nu a fost afectată. De asemenea, incidentul nu are legătură cu dificultățile informatice semnalate de clienți la începutul săptămânii.

Visa a confirmat că a fost informată despre atacul informatic și a explicat că incidentul implică un furnizor din regiunea Asia-Pacific.

„Sistemele Visa nu au fost implicate și nici afectate de acest incident. Nu au fost compromise date referitoare la plăți, precum numerele cardurilor”, a transmis compania.

La rândul său, Mastercard a confirmat că atacul a dus la expunerea unor informații care nu au legătură cu plățile. Datele aparțin unui număr limitat de persoane înscrise într-un anumit program de beneficii al companiei.

„Incidentul a dus la expunerea unei cantități limitate de informații care nu țin de plăți, aparținând unui grup restrâns de deținători de carduri înscriși într-un anumit program de beneficii”, a transmis Mastercard.

Compania a mai precizat că lucrează împreună cu furnizorul afectat pentru a le oferi sprijin clienților ale căror informații au fost expuse.

„Colaborăm cu furnizorul pentru a le oferi, după caz, sprijin clienților afectați”, au transmis reprezentanții Mastercard.

Atacul asupra furnizorului care colaborează cu cele trei companii vine după o săptămână marcată de întreruperi și dificultăți tehnice la nivelul unor sisteme informatice importante din Statele Unite.

JPMorgan Chase, compania aeriană United Airlines și Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA) s-au numărat printre instituțiile și companiile care au raportat probleme informatice.