Un adolescent din Canada a fost victima unei scheme de sextortion, după ce a trimis o fotografie intimă unei persoane care se prezenta online drept o tânără, iar ulterior a fost amenințat că imaginile vor fi distribuite familiei, prietenilor și angajatorului său. O investigație realizată de Associated Press (AP) și FRONTLINE a identificat persoana din spatele șantajului, un student nigerian implicat în fenomenul escrocheriilor online cunoscut local drept „Yahoo Boys”.

Cazul scoate în evidență amploarea în creștere a șantajului sexual online care vizează adolescenții, în special băieții, și dificultățile autorităților de a identifica făptașii. Potrivit datelor citate de AP, numărul raportărilor privind sextortion-ul financiar al minorilor a crescut puternic în 2026, iar FBI avertizează că fenomenul continuă să se extindă.

Potrivit investigației, adolescentul avea 15 ani când a fost abordat pe TikTok de un cont care se prezenta drept Ava, o tânără. Conversația a început aparent inofensiv, însă interlocutoarea l-a convins să continue discuțiile pe o aplicație de mesagerie separată, Zangi.

În timpul interacțiunii, băiatul a fost convins să ofere inclusiv informații personale și o copie a documentului său de identitate. Ulterior, după ce a trimis o fotografie intimă, a început șantajul.

Ayomide i-a cerut bani, amenințându-l că va distribui imaginea către persoane din anturajul său. Adolescentul a trimis inițial 500 de dolari, însă solicitările nu s-au oprit. Escrocul a continuat să îl contacteze, inclusiv după ce victima încerca să îl blocheze, folosind alte numere și conturi.

Investigația AP și FRONTLINE arată că presiunile au continuat o perioadă îndelungată, iar victima a fost amenințată inclusiv cu distribuirea unor materiale fabricate pentru a-i amplifica frica.

Fenomenul nu este izolat. Potrivit datelor National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) citate în investigație, instituția primise până în august 2026 peste 40.000 de raportări privind sextortion-ul financiar, comparativ cu aproximativ 50.000 înregistrate pe întreg parcursul anului precedent.

Cercetătorii citați de AP au constatat, de asemenea, că proporția elevilor de gimnaziu și liceu din SUA care declară că au fost victime ale sextortion-ului a crescut de aproximativ trei ori în ultimul deceniu, ajungând aproape de 15%.

Autoritățile avertizează asupra consecințelor grave ale acestui tip de infracțiune, care poate provoca anxietate, izolare și probleme de sănătate mintală. FBI subliniază că minorii victime ale șantajului sexual online trebuie să solicite ajutor și să raporteze situația.

Ayomide face parte dintr-o subcultură de escroci online cunoscută în Nigeria sub denumirea de „Yahoo Boys”. Potrivit investigației, unii tineri învață aceste metode de la prieteni sau în grupuri informale în care fraudele online sunt prezentate drept o modalitate de a obține bani rapid.

Reporterii au identificat mecanisme prin care escrocii folosesc platforme sociale pentru a contacta victime, apoi mută conversațiile pe aplicații de mesagerie. În unele cazuri, banii sunt obținuți prin carduri cadou sau conturi de plată utilizate de intermediari.

Ayomide a declarat că regretă ceea ce a făcut, însă a justificat implicarea sa prin presiunea financiară. El studiază informatica și a spus că speră să renunțe la escrocherii și să își construiască o carieră legală.

Investigația arată însă că, în ciuda promisiunilor de renunțare, acesta continua să fie implicat în activități de fraudă online.

FBI recomandă victimelor să nu plătească, să păstreze dovezile, să blocheze și să raporteze conturile implicate și să solicite ajutorul unui adult de încredere sau al autorităților. Pentru eliminarea imaginilor intime distribuite fără consimțământ există și servicii specializate, precum platforma Take It Down, destinată imaginilor realizate când persoana era minoră.

Cazul documentat de AP și FRONTLINE evidențiază cât de ușor pot fi manipulate persoane tinere prin conturi false și cât de dificil poate deveni procesul de oprire a șantajului atunci când atacatorii folosesc mai multe platforme și identități.