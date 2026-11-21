Republica Moldova. O nouă dronă cu propulsie reactivă a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, sâmbătă, 21 noiembrie, pe fondul atacurilor lansate de Rusia asupra Ucrainei. Aparatul de zbor a traversat de două ori frontiera în zona raioanelor Ștefan Vodă și Căușeni, după care s-a întors pe teritoriul ucrainean. În total, drona a rămas aproximativ șase minute deasupra teritoriului Republicii Moldova.

Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, prima încălcare a spațiului aerian a fost semnalată la ora 11:20. Drona a venit din direcția localității Troițke, din Ucraina, și s-a îndreptat spre satul Purcari, din raionul Ștefan Vodă.

La numai cinci minute de la prima pătrundere, la ora 11:25, aparatul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova. Traiectoria a fost înregistrată în direcția localității Pervomaisc, din raionul Căușeni, spre teritoriul ucrainean. Incidentul nu s-a încheiat însă aici. La ora 11:31, aceeași dronă a intrat din nou în spațiul aerian național, urmând traseul Troițke–Purcari. Un minut mai târziu, la ora 11:32, aparatul a ieșit din nou de pe teritoriul Republicii Moldova.

Survolul de sâmbătă vine după o serie de incidente provocate de drone în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei. În perioada 14–20 noiembrie 2026, Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale a consemnat zece incidente aeriene pe teritoriul Republicii Moldova.

Dintre acestea, patru au fost survoluri neautorizate ale spațiului aerian național. Alte patru au vizat drone care au survolat teritoriul țării și au provocat explozii la sol. În două cazuri au fost descoperite fragmente de aparate de zbor.

Cele mai multe incidente au fost raportate pe 17 noiembrie, când autoritățile au înregistrat opt cazuri în mai multe regiuni ale țării.

Unul dintre aparatele de zbor a fost observat în zona localităților Crocmaz–Căplani, din raionul Ștefan Vodă. Un alt survol a fost semnalat în apropierea localităților Taraclia și Leova.

Tot în acea zi, o dronă care a provocat o explozie la sol a traversat mai multe localități, urmând traseul Tiraspol–Mălăiești–Grigoriopol–Băcioi–Sîngera–Chișinău–Cheltuitori.

Alte trei incidente au implicat drone care au survolat teritoriul Republicii Moldova și au explodat la sol. Acestea au fost raportate în localitățile Pohrebeni, din raionul Orhei, Cuhureștii de Sus, din raionul Florești, și Băxani, din raionul Soroca.

În aceeași zi au fost găsite și fragmente de drone în două localități. Este vorba despre Pohorniceni, din raionul Orhei, și Naslavcea, din raionul Ocnița.

Alte două survoluri neautorizate, raportate pe 20 noiembrie

Seria incidentelor a continuat și pe 20 noiembrie. Centrul Operații Aeriene a identificat alte două survoluri neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova.

Primul a fost înregistrat pe direcția Arionești, din raionul Dondușeni, spre Cotiujeni, din raionul Briceni.

Al doilea incident a avut loc la ora 14:48. Obiectul aerian a intrat în spațiul național din direcția localității Iaski, Ucraina, spre Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă. Un minut mai târziu, la ora 14:49, acesta a părăsit teritoriul Republicii Moldova pe direcția Tudora–Udobnoe, revenind în Ucraina.

Numărul incidentelor înregistrate de autoritățile moldovenești continuă să crească. De la începutul lunii noiembrie au fost consemnate 17 incidente aeriene, iar de la începutul anului 2026, bilanțul a ajuns la 84.

Dacă sunt luate în calcul și cazurile raportate începând cu 2022, numărul total al incidentelor ajunge la 121.

Atacurile rusești asupra Ucrainei continuă să afecteze și securitatea statelor din regiune. Republica Moldova se confruntă în mod repetat cu situații în care drone sau fragmente ale acestora ajung pe teritoriul său.

Ministerul Apărării le recomandă cetățenilor să nu se apropie de dronele căzute și să nu atingă resturile acestora, indiferent de dimensiunea sau starea lor. Orice obiect suspect trebuie semnalat imediat autorităților, prin apelarea numărului unic de urgență 112.