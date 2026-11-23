Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de condoleanțe Patriarhului Antiohiei și al Întregului Orient, Ioan, după moartea Mitropolitului emerit George Khodr, unul dintre ierarhii importanți ai Ortodoxiei din Orientul Mijlociu. Fostul mitropolit de Byblos, Botris și Muntele Liban a murit duminică, la vârsta de 103 ani, după ce a păstorit timp de aproape cinci decenii comunitățile ortodoxe din această regiune.

În mesajul transmis luni, Patriarhul Daniel a amintit contribuțiile ierarhului la teologia ortodoxă, activitatea sa pastorală și promovarea dialogului interreligios în Orientul Mijlociu.

„Am primit cu profundă întristare vestea trecerii din această lume a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit George Khodr, la vârsta de 103 ani, un venerabil ierarh al Patriarhiei Antiohiei și a Întregului Orient și o personalitate de seamă a întregii lumi ortodoxe. Ne amintim de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit George Khodr ca fiind un ilustru teolog și slujitor al Bisericii, a cărui profunzime intelectuală, slujire pastorală și promovare a dialogului interreligios din Orientul Mijlociu l-au făcut cunoscut în lumea creștină de azi”, a transmis Patriarhul Daniel.

În încheierea mesajului, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române s-a rugat ca sufletul mitropolitului să fie odihnit în ceata sfinților și a transmis urarea „Veșnica lui pomenire din neam în neam!”.

Mitropolitul George Khodr s-a născut la 6 iulie 1923, în orașul Tripoli din Liban. A urmat studii de drept la Universitatea „Sfântul Iosif” din Beirut, pe care le-a absolvit în 1944, apoi a studiat teologia la Institutul Teologic Ortodox „Sfântul Serghie” din Paris, unde a obținut diploma în 1952.

În 1942, împreună cu alți 15 studenți, a pus bazele Mișcării Tineretului Ortodox, organizație care a avut un rol important în revitalizarea vieții bisericești din Liban și Siria. Inițiativele acesteia au urmărit dezvoltarea activităților catehetice, organizarea grupurilor de studiu biblic, intensificarea vieții parohiale și sprijinirea renașterii monahismului ortodox.

George Khodr a fost hirotonit preot în 1954, iar din 1955 a slujit în parohia din portul orașului Tripoli.

La 15 februarie 1970, a fost ales mitropolit de Byblos, Botris și Muntele Liban. A păstorit această eparhie până în 2018, când s-a retras din activitatea administrativă din motive de sănătate.

Activitatea pastorală a Mitropolitului George Khodr a inclus și inițiative sociale. În timpul războiului civil din Liban, acesta a contribuit la organizarea unor programe de sprijin pentru persoanele strămutate și familiile afectate de conflict. De asemenea, a înființat instituții de asistență medicală și socială, centre de formare teologică și programe destinate tinerilor și familiilor.

Ierarhul a susținut renașterea monahismului în cadrul Patriarhiei Antiohiei și refacerea vieții bisericești în comunitățile afectate de război.

Pe lângă misiunea pastorală, George Khodr a avut o activitate academică și publicistică extinsă. A predat cultura arabă la Universitatea Libaneză și teologia pastorală la Institutul Teologic „Sfântul Ioan Damaschin” al Universității din Balamand.

A publicat numeroase volume și articole și a susținut conferințe, contribuind la dezvoltarea teologiei ortodoxe contemporane. A fost cunoscut și pentru promovarea dialogului dintre creștini și musulmani.

A reprezentat Patriarhia Antiohiei la numeroase întruniri panortodoxe și ecumenice și a primit titlul de doctor honoris causa din partea mai multor instituții academice internaționale.

În 2017, statul libanez i-a acordat Ordinul Național al Cedrului, în grad de Mare Ofițer. Un an mai târziu, Patriarhul Ioan al X-lea al Antiohiei i-a conferit Ordinul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, în grad de Comandor.

Patriarhia Antiohiei și Mitropolia de Byblos, Botris și Muntele Liban au anunțat că slujbele și ceremoniile funerare vor avea loc în perioada 24-28 noiembrie, în localitățile Bsalim, Broummana și Tripoli din Liban.

Mitropolitul George Khodr va fi înmormântat joi, la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Bsalim, iar trupul său va fi înhumat la Biserica „Mar Chaaya” din Broummana.