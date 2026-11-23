Majorarea investițiilor publice nu garantează o creștere economică durabilă, a avertizat viceguvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Cosmin Marinescu. Deși cheltuielile statului pentru investiții au avansat cu 30% în primele nouă luni din 2026, oficialul BNR consideră că România trebuie să acorde mai multă atenție eficienței proiectelor și să își bazeze dezvoltarea economică într-o măsură mai mare pe capitalul privat și pe mediul antreprenorial.

Potrivit datelor prezentate de Cosmin Marinescu, economia României a înregistrat în trimestrul al treilea o creștere trimestrială ajustată de 2,1%, peste estimările inițiale ale pieței. Această evoluție a avut loc într-o perioadă în care statul a accelerat investițiile, în special pentru finalizarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În primele trei trimestre ale anului, investițiile publice au crescut cu 30%, iar numai în trimestrul al treilea avansul a fost de 49% față de perioada corespunzătoare din 2025.

Conform cifrelor prezentate, investițiile publice au însumat 138 de miliarde de lei în 2025, în timp ce în primele nouă luni ale anului 2026 au ajuns la 108 miliarde de lei.

O parte tot mai mare a acestor cheltuieli a fost acoperită din fonduri europene. Ponderea acestora în finanțarea investițiilor publice a crescut de la 57%, în primele nouă luni ale anului trecut, la 66% în perioada similară din 2026.

Cosmin Marinescu a atras atenția că România a alocat în ultimii ani sume importante pentru investițiile publice, fără ca acestea să se reflecte într-un ritm susținut de creștere economică. Potrivit oficialului BNR, bugetele recente au prevăzut cheltuieli de investiții echivalente cu 7–8% din produsul intern brut, însă rezultatele economice au rămas modeste.

În acest context, viceguvernatorul consideră că autoritățile ar trebui să acorde prioritate eficienței proiectelor și rezultatelor economice pe care acestea le pot genera.

„În ciuda unor importante alocări bugetare cu caracter investiţional, de şapte la sută şi opt la sută din PIB în bugetele ultimilor ani, creşterea economică a fost extrem de modestă. Nu orice avans al investiţiilor publice aduce creştere economică sustenabilă. Foarte importantă este calitatea proiectelor de investiţii publice, nu atât cantitatea sau volumul acestora. De aceea, doresc să avertizez asupra faptului că mai multe investiţii realizate de către stat nu înseamnă neapărat mai bine pentru economie. Menţionez o excepţie importantă, şi anume proiectele de investiţii bazate pe fondurile europene, a căror absorbţie şi implementare trebuie urmărite cu prioritate comparativ cu investiţiile din bani naţionali sau aşa-numitele cheltuieli de capital incluse în bugetul public”, a subliniat Cosmin Marinescu.

Viceguvernatorul a făcut astfel o distincție între proiectele finanțate din fonduri europene și investițiile susținute exclusiv din resursele bugetului național. În opinia sa, absorbția și implementarea proiectelor europene trebuie să rămână prioritare în raport cu cele finanțate din bani naționali.

O altă temă abordată de Cosmin Marinescu a fost necesitatea schimbării modelului de dezvoltare economică al României.

Oficialul BNR consideră că economia trebuie să treacă de la un model concentrat în principal pe creșterea volumului investițiilor la unul care pune accent pe calitatea acestora. Totodată, viceguvernatorul susține că investițiile realizate de companiile private și activitatea antreprenorială ar trebui să contribuie într-o măsură mai mare la creșterea economică.

„În perioada următoare este esenţial ca România să facă trecerea de la un model economic cantitativ la ajustări calitative, inclusiv în sursele creşterii economice, care trebuie să se sprijine mai mult pe capitalul privat şi mediul antreprenorial. În privinţa investiţiilor, sectorul privat simte cel mai veridic atunci când mai mult, adică mai multe investiţii înseamnă mai bine, adică mai bine pentru economie”, a mai transmis viceguvernatorul BNR.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței ROINVEST, organizată luni, 23 noiembrie, de News.ro, pe tema investițiilor publice și private și a rolului acestora în evoluția economiei românești.