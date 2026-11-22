Un polițist de la Serviciul Rutier Timiș a fost lovit cu mașina de un șofer care a refuzat să se legitimeze în timpul unui control în trafic. Incidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, în localitatea Ianova.

Bărbatul aflat la volan a fugit de la locul accidentului, dar a fost identificat ulterior de polițiști. Acesta are 28 de ani, este cadru militar și se afla sub influența alcoolului, iar testarea rapidă a indicat și posibila prezență a unor substanțe psihoactive.

Potrivit Poliției, incidentul a avut loc în jurul orei 01:40, când agenții Serviciului Rutier desfășurau o acțiune de control și supraveghere a traficului pe raza localității Ianova, din județul Timiș. Polițiștii instituiseră un filtru rutier și au oprit un autoturism pentru verificări.

Conducătorul auto a refuzat să se legitimeze și să prezinte documentele solicitate. În momentul în care unul dintre agenți s-a deplasat în fața mașinii pentru a verifica numărul de înmatriculare și a identifica vehiculul, șoferul a pornit brusc de pe loc și l-a acroșat pe polițist.

Agentul a avut nevoie de îngrijiri medicale și s-a deplasat la spital pentru investigații de specialitate.

După incident, conducătorul auto a părăsit locul accidentului. Polițiștii au reușit să îl identifice în localitatea Săcălaz. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 28 de ani, care, la momentul depistării, se afla sub influența alcoolului și prezenta indicii privind un posibil consum de substanțe psihoactive.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare de 0,33 mg/l alcool pur în aerul expirat. Testarea pentru substanțe psihoactive a evidențiat, de asemenea, posibila prezență a unor astfel de substanțe.

Reprezentanții Poliției au precizat că rezultatul testării rapide nu reprezintă probă în dosarul penal. Bărbatul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, care să stabilească dacă a consumat substanțe psihoactive.

Autoturismul condus de acesta a fost găsit ulterior în comuna Remetea Mare.

Întrucât bărbatul identificat este cadru militar, cercetările sunt desfășurate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara.

Ancheta vizează săvârșirea infracțiunilor de părăsire a locului accidentului și vătămare corporală din culpă.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și pentru clarificarea situației conducătorului auto.