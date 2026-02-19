Polițist de la Aeroportul Otopeni, prins în flagrant în timp ce lua mită

Un polițist de la Aeroportul “Henri Coandă” - Otopeni este acuzat că a luat mită de 15 ori de la o firmă de transport persoane pentru a-i proteja mașinile de controale. Faptele au avut loc în perioada iulie 2025 - februarie 2026.

Un agent principal de poliție din cadrul Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene de la Aeroportul Internațional Henri Coandă a fost prins în flagrant în timp ce primea mită.

Ancheta arată că acesta ar fi pretins și primit în total 9.000 de lei de la o firmă de transport persoane pentru a proteja microbuzele societății de controalele poliției.

Faptele s-au desfășurat între iulie 2025 și 18 februarie 2026. Potrivit procurorilor, agentul a pretins și primit sume de câte 600 de lei, de două ori pe lună, prin intermediul unei angajate a unei autogări din București.

În schimb, polițistul promitea că nu va opri pentru control microbuzele firmei respective care tranzitau zona Aeroportului Otopeni în cursele zilnice dintre Capitală și nordul țării.

Miercuri, operațiunea de flagrant a surprins agentul în momentul în care primea banii. Acțiunea a fost coordonată de procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru luare de mită în formă continuată. În total, au fost identificate 15 acte materiale.

Cazul este tratat ca o infracțiune continuată, ceea ce presupune primirea repetată de foloase materiale în legătură cu îndeplinirea sau neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Dacă va fi găsit vinovat, polițistul riscă sancțiuni penale și administrative, inclusiv suspendarea sau interzicerea exercitării funcției în Poliția Română.

Procurorii continuă cercetările pentru a stabili toate detaliile tranzacțiilor și eventualii alți complici.