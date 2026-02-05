Un grup de 33 de angajați ai CFR este vizat de trimiterea în judecată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, într-un dosar ce vizează presupuse fapte de luare de mită, potrivit Club Feroviar. În momentul în care au fost convocați la audieri, atât la poliție, cât și la sediul companiei, o parte dintre cei cercetați ar fi apelat inclusiv la recomandări generate de inteligența artificială, în încercarea de a-și construi strategia de apărare.

Potrivit acelorași informații, procurorii au întocmit un dosar care depășește 700 de pagini și care îi vizează pe angajați ai CFR Călători, suspectați că ar fi blocat locuri în vagoanele de dormit și cușetă prin folosirea CNP-urilor unor elevi beneficiari de gratuitate la transportul feroviar, pentru ca ulterior aceste locuri să fie revândute în tren. Anchetatorii susțin că, în numeroase cazuri, banii ar fi fost încasați direct, fără emiterea biletelor.

Este subliniat faptul că ancheta îi privește exclusiv pe cei 33 de angajați implicați în acest dosar, în condițiile în care majoritatea personalului CFR Călători este formată din salariați care își desfășoară activitatea corect și în conformitate cu atribuțiile de serviciu.

Discuție purtată pe aplicația ChatGPT, în data de 14 martie 2024, între M.C. și ChatGPT (aplicație de inteligență artificială): Cine poate stabili un prejudiciu dacă partea vătămată nu dorește asta?

Pe scurt: – Dacă prejudiciul afectează „o persoană fizică sau juridică privată”, doar acea parte poate cere în mod activ despăgubiri. – Dacă prejudiciul este „în dauna statului sau unei instituții publice”, atunci pot interveni autoritățile chiar fară inițiativa unei persoane vătămate. Vrei să discutăm un caz concret? Pot detalia în funcție de situație.

Referitor la ce vorbisem zilele trecute la locurile blocate, cele 17 în sistem fără a putea stabili concret un prejudiciu adus societății, pentru că nu a existat.

Perfect, acum am înțeles la ce te referi, la situația cu „cele 17 locuri blocate în sistem”, dar „fără ca societatea să fi fost efectiv prejudiciată” (adică fără pierdere financiară reală sau fără ca cineva să fi fost impiedicat să cumpere un loc). Într-un asemenea caz, dacă „nu există un prejudiciu concret”, ci doar o posibilitate teoretică.

Ancheta procurorilor, finalizată cu perchezițiile desfășurate în dimineața zilei de 25 martie 2025, a fost declanșată în urma unor informații apărute într-un articol publicat de Club Feroviar în martie 2024.